Bayern vence Dortmund e é decacampeão alemão 

Pela décima vez consecutiva, o Bayern de Munique é campeão do Campeonato Alemão. Na tarde deste sábado, 23, os Bávaros venceram o Borussia Dortmund por 3 a 1 e conquistaram o título da competição com três rodadas de antecedência.

O duelo decisivo, válido pela 31ª rodada da competição, colocou frente a frente o líder contra o vice-líder. Jogando em casa, o Bayern não demorou muito para abrir o placar com Gnabry, aos 15. Depois, foi a vez do artilheiro Robert Lewandowski balançar a rede, aos 34. Na segunda etapa, Emre Can diminuiu para o Dortmund, mas o jovem Musiala fechou a conta e definiu o título para o Bayern.

Com o resultado, o Bayern chegou aos 75 pontos, abrindo 12 de vantagem para o próprio Borussia Dortmund, que é o vice-líder. Com apenas nove pontos em disputa, a vantagem é suficiente para os Bávaros comemorarem o título alemão pela 32ª vez em sua história.

Com a décima conquista consecutiva, o Bayern atinge uma marca inédita nas grandes ligas europeias. Antes dele, nenhuma outra equipe havia enfileirado dez títulos em sequência. No atual elenco, apenas o goleiro Neuer e o meia-atacante Muller estiveram em todos os dez títulos.

Esse último ainda estava no elenco campeão da temporada 2009/2010 e, com isso, tornou-se o primeiro jogador da história a conquistar o Campeonato Alemão 11 vezes.