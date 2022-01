Barcelona observa Endrick em classificação do Palmeiras na Copinha

Entre os torcedores que comemoraram a vitória por 3 a 0 e a classificação do Palmeiras sobre o Atlético-GO, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, 15, estava um “olheiro” do Barcelona, segundo revelou o portal catalão Sport. De acordo com o veículo, o funcionário do Barça esteve presente no Distrital do Inamar, em Diadema, para observar o garoto Endrick, de apenas 15 anos, que é tido como a grande joia das categorias de base do Verdão.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Mesmo tão jovem, Endrick precisou de apenas dois jogos da fase de grupos para se destacar na Copinha, anotando dois gols em cada um deles. Logo depois, ele foi chamado para completar um treino da equipe principal, comandada por Abel Ferreira. Contudo, o garoto testou positivo para covid-19 e virou desfalque nos jogos seguintes.

Depois de passar por um novo teste e dar negativo, Endrick voltou a ser relacionado neste sábado para o duelo contra o Atlético-GO. Como não houve tempo de participar de pelo menos um treino com os companheiros, ele começou o jogo no banco de reservas e entrou apenas aos 26 minutos da segunda etapa. Ainda assim, o jovem precisou de apenas três minutos em campo para sofrer o pênalti que deu origem ao terceiro gol palmeirense no jogo.

O portal catalão Sport destacou a comparação do garoto com nomes consagrados como Ronaldo e Romário e revelou também a presença de olheiros de outros clubes europeus, como Manchester City, Liverpool e Sevilla, em Diadema.

Como Endrick tem apenas 15 anos de idade, o seu contrato com o Palmeiras ainda é amador. Ele só poderá assinar um vínculo profissional quando completar 16 anos, o que acontece no dia 21 de julho. Apesar do interesse de vários clubes estrangeiros, o pai do jogador, Douglas Sousa, já falou, em entrevista ao Canal do Nicola, que a vontade dele e de sua família é de que o filho permaneça no Palmeiras.