Barcelona monitora brasileiro Arthur Cabral, mas teme perder promessa

O Barcelona procura um substituto para repor a perda temporária do atacante argentino Sergio Agüero, afastado desde o início do mês por tempo indeterminado do futebol após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube mapeia nomes e pode investir na contratação do atacante brasileiro Arthur Cabral, 23 anos, destaque do Basel.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A reportagem diz que a negociação deve contar com a participação do ex-meio-campista Deco, hoje representante de atletas, que foi incumbido pelo presidente Joan Laporta de recrutar nomes de Portugal e do Brasil no mercado. Ele já está em contato com o agente do atleta, Paulo Pitombeira.

A chegada de Arthur ainda dependeria da aprovação do novo treinador, Xavi Hernández, que recebeu de Laporta carta-branca para a tomada de decisões com relação a formação do elenco.

Continua após a publicidade

O clube, no entanto, também luta para manter uma de suas principais promessas: o meio-campista espanhol Gavi, de 17 anos. Segundo o The Sun, o Chelsea surge como interessado a pagar a multa rescisória de 50 milhões de euros (313 milhões de reais). O Barcelona tenta convencer o jovem jogador, já convocado para a seleção principal, a renovar o vínculo.

Cabral foi convocado recentemente pela primeira vez para a seleção brasileira. Na temporada, marcou 23 gols em 24 partidas disputadas.

O camisa 10 do clube suíço foi contratado em definitivo após ser emprestado pelo Palmeiras. O acordo previa o pagamento de 4,5 milhões de euros (25 milhões de reais à época) caso o jogador atingisse a marca de 12 gols. Foram 18 em 39 jogos, média de 0,46.

Em entrevista a PLACAR em 29 de setembro ele disse não ter nenhuma preferência por Inglaterra, Espanha, Alemanha ou qualquer outra grande liga. A multa rescisória é de 12 milhões de euros (75 milhões de reais).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!