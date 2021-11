Barcelona empata com Benfica e fica ameaçado em rodada final da Champions

O Barcelona pode se despedir precocemente da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, 23, mesmo jogando no Camp Nou, a equipe espanhola empatou sem gols contra o Benfica e se complicou no grupo E da competição europeia. Mesmo na segunda colocação, com sete pontos, a vaga é ameaçada pela rodada final, que acontecerá no próximo dia 8. A equipe precisará vencer o Bayern de Munique, fora de casa, para não depender de outros resultados.

Os alemães tem, até aqui, 100% de aproveitamento e campanha avassaladora na Champions: 19 gols marcados e somente três sofridos. Além disso, o Benfica, terceiro colocado com cinco pontos, enfrentará o já eliminado Dinamo de Kiev, que somou apenas um.

Essa foi a segunda partida sob o comando do técnico Xavi Hernández, contratado na última semana. Na estreia, ele conduziu a equipe a uma vitória no clássico local com o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol.

O JORGE JESUS FOI À LOUCURA E NÃO FOI À TOA! 😱 Com vocês: o gol mais inacreditavelmente perdido de 2021! O que você quis fazer aí, Seferović?! 😳 #CasaDaChampions #HBOMax

.

🎙️: @jorgeiggorei pic.twitter.com/hBoKu8280u — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) November 23, 2021

Caso não consiga evitar a queda, essa será a quarta eliminação do Barcelona em fase de grupos em 26 edições – desde que a fórmula atual de disputa e o nome foram consolidados. Anteriormente, a equipe fracassou na classificação nas temporadas 1997/98, 1998/99 e 2000/01.

