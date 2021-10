Barcelona demite técnico Koeman após derrota para o Rayo Vallecano

Atualizado em 27 out 2021, 19h47 - Publicado em 27 out 2021, 19h32

Atualizado em 27 out 2021, 19h47 - Publicado em 27 out 2021, 19h32

Ronald Koeman deixou o cargo de treinador do Barcelona. A situação que já era tensa havia várias semanas ficou insustentável após a derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano nesta quarta-feira, 27. A demissão foi oficializada poucas horas após a partida em Madri.

Ídolo do clube como atleta, o holandês assumiu o cargo de técnico em agosto de 2020 e comandou o Barcelona em 67 jogos, com 39 vitórias, 12 empates e 16 derrotas contando todas as competições. Nesta temporada, foram apenas cinco vitórias em 13 jogos, com mais três empates e cinco derrotas. Ela deixa o Camp Nou sem nenhum título conquistado.

“O FC Barcelona demitiu Ronald Koeman como treinador da primeira equipe esta noite. O presidente do clube, Joan Laporta, o informou após a derrota para o Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá do plantel nesta quinta-feira na Ciudad Deportiva. O FC Barcelona agradece os serviços prestados à entidade e deseja-lhe boa sorte na sua carreira”, escreveu o clube, em nota.

No último fim de semana, o Barcelona foi derrotado por 2 a 1 para o Real Madrid, no jogo que marcou a volta ao público ao Camp Nou com capacidade completa. O clube catalão ocupa a nona colocação de LaLiga, com 15 pontos, seis a menos que o líder Real Madrid.

Segundo informações da imprensa catalã, como o diário Mundo Deportivo, outro ídolo do clube como atleta, o ex-meio-campista Xavi Hernéndez, é o favorito a assumir o posto. Atualmente, ele é treinador do Al-Sadd, do Catar.

El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

