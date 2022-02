Barcelona deixa Daniel Alves fora da lista de inscritos para a Liga Europa

Titular na vitória por 4 a 0 da seleção brasileira diante do Paraguai, na última terça-feira, 1º, no Mineirão, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o experiente lateral direito Daniel Alves foi preterido pelo técnico Xavi Hernández da lista de inscritos para a Liga Europa, competição que será disputada pelo Barcelona após a eliminação precoce na Liga dos Campeões.

Limitado a somente três novos inscritos, o clube priorizou os reforços para o ataque: o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, recém-contratado, e os espanhois Adama Traoré e Ferrán Torres.

📌 The registered 𝙘𝙪𝙡𝙚𝙧𝙨 for the @EuropaLeague 👇 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2022

Desde a chegada ao Barcelona, Daniel se tornou titular e tem recebido elogios públicos de Xavi. Ele jogou quatro partidas até aqui e tem contrato com os catalães somente até a metade deste ano.

No jogo pela seleção foi utilizado como um homem de meio-campo enquanto a equipe do técnico Tite criava jogadas, sendo o com mais toques na bola do time brasileiro: 112 ações com ela nos pés, segundo o SofaScore. O ex-jogador do São Paulo acertou 80 passes, sete bolas longas, número considerado alto. O problema, porém, foi quando precisou cumprir funções defensivas de um lateral.

De acordo com as estatísticas, entre os jogadores de defesa, Daniel foi o único a ser batido no drible. O atleta veterano também realizou apenas uma ação defensiva no duelo, número inferior a todos os companheiros de sistema defensivo.

