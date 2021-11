Barcelona confirma retorno de ‘good crazy’ Daniel Alves após cinco anos

O Barcelona confirmou no fim da tarde desta sexta-feira, 12, o retorno do lateral direito Daniel Alves, 38 anos. O anúncio foi feito pelas redes sociais, com uma montagem do lateral na primeira passagem pela equipe catalã, entre 2008 e 2016, recebendo de braços abertos o jogador com a atual camisa do clube. Antes da confirmação, o clube ainda brincou publicando a frase “good crazy”, modo como ficou conhecido no futebol pelas declarações e comportamento excêntrico.

Sem acerto com nenhum clube do futebol brasileiro após rescindir contrato com o São Paulo, o retorno do veterano jogador foi aprovado pelo novo técnico Xavi Hernández, de quem foi companheiro no clube por muitos anos.

Good crazy — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Desde que encerrou seu vínculo com o time brasileiro, Daniel se ofereceu para retornar ao Barcelona. Antes do jogo contra o Dinamo de Kiev, pela Liga dos Campeões, se encontrou com o presidente Joan Laporta. Ao diário, o jogador disse que sempre deixou claro o carinho pelo time e estaria disposto a voltar quando fosse chamado. Alves atuou 391 vezes e conquistou 23 títulos pelo clube.

Seu último trabalho, porém, terminou de maneira conturbada. Infeliz com o atraso de salários do São Paulo, o atleta não poupou críticas ao clube e recebeu inimizade de boa partida da torcida.

🤯 @DaniAlvesD2 is coming back to Barça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021

Campeão paulista de 2021, Daniel atuou 95 vezes pelo clube paulista como lateral, ala e meio-campista, sempre vestindo a camisa 10. Lembrado por Tite recentemente para a seleção brasileira, o jogador pode trazer pra si novamente os olhares do treinador e se aproximar de vaga na Copa do Mundo de 2022.

