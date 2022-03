Barcelona assina com destaque do Milan; quem mais está com contrato no fim

O Barcelona acertou a contratação de seu primeiro reforço para a próxima temporada. Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o clube assinou um pré-contrato com o volante marfinense Franck Kessié, 25 anos, principal destaque do Milan. Ele chegará sem custo em julho, após o fim do vínculo com os italianos que se encerra em 30 de junho. O contrato irá até junho de 2026, com um salário anual de 6,5 milhões de euros (35 milhões de reais).

Na atual temporada, o jogador marcou seis gols e distribuiu uma assistência em 30 partidas disputadas, 24 delas como titular. Em 2020/21 ele marcou 14 gols, sendo peça fundamental para a campanha que terminou o com vice-campeonato italiano.

Kessié está no Milan desde 2017, quando foi contratado por empréstimo da Atalanta, clube onde foi formado. Na Itália, ainda jogou por empréstimo no Cesena. Ele é um dos primeiros grandes nomes disponíveis no mercado a definir sua situação.

PLACAR lembra as opções para dos clubes para a reabertura do mercado europeu:

Paulo Dybala (Juventus)

Idade: 28 anos

Posição principal: atacante

Contrato até: 30/6/2022

O argentino Paulo Dybala e a Juventus colocaram um ponto final nas negociações para a renovação contratual. A informação foi confirmada por Maurizio Arrivabene, principal executivo do clube italiano. Aos 28 anos, o atacante faz temporada regular pela Juve com 13 gols e cinco assistências em 29 partidas disputadas, 23 delas como titular. O melhor período vivido com a camisa do clube foi entre 2017 e 2018 quando marcou 26 gols em 46 jogos, uma média de 0,56 por jogo. Até aqui, a passagem tem 283 jogos e 126 gols. Na seleção argentina, Dybala ainda tem histórico bem mais discreto com apenas dois gols em 32 partidas.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Idade: 23 anos

Posição principal: atacante

Contrato até: 30/6/2022

O atacante francês vive o auge da carreira com o protagonismo dividido ao lado de estrelas como Messi e Neymar. Dentro de campo, tem sobrado. Marcou 26 gols em 37 jogos pelo PSG na temporada, distribuiu 14 assistências e é desde a última janela de transferências o maior nome do mercado mundial. O destino, contudo, ainda é uma incógnita. De acordo com o jornal alemão Bild, Mbappé e Real Madrid já assinaram um pré-contrato que sela a transferência a partir do meio do ano. A publicação disse, também, que o salário será de 50 milhões de euros (300 milhões de reais pela cotação atual), o tornando no jogador mais bem pago do mundo.

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Idade: 34 anos

Posição principal: meia-atacante

Contrato até: 30/6/2022

É ídolo do clube francês, mas perdeu espaço na atual temporada com a aposta no trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé). Faz a temporada mais discreta pelo PSG desde a chegada em 2015, com três gols e quatro assistências. Mesmo com o contexto e tendo atuado em 18 dos 41 jogos na temporada, menos de 50%, ainda pode ter o contrato renovado. Desperta interesse de vários clubes, inclusive alguns brasileiros como o Atlético Mineiro. O argentino costuma ressaltar seu desejo de se aposentar no Rosário Central, seu time do coração.

Paul Pogba (Manchester United)

Idade: 29 anos

Posição principal: volante

Contrato até: 30/6/2022

Com frequentes problemas físicos, o meia-campista dificilmente permanecerá no United para a próxima temporada. De acordo com tabloides ingleses, o clube chegou a oferecer 500 mil libras semanais ao francês por sua permanência (3,2 milhões de reais). As negociações esfriaram principalmente após a precoce eliminação para o Villarreal nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Real Madrid, Barcelona, Juventus e PSG aparecem como potenciais destinos do jogador.

Edinson Cavani (Manchester United)

Idade: 35 anos

Posição principal: centroavante

Contrato até: 30/6/2022

Em baixa durante toda a temporada no United, o atacante uruguaio esteve na mira do Barcelona e virou o sonho de torcedores do Corinthians como camisa 9, mas o técnico alemão Ralf Rangnick não aceitou liberá-lo. Fez apenas dois gols em 17 jogos na temporada, sendo somente sete deles como titular. A equipe inglesa atuou em 40 partidas até aqui.

Luís Suárez (Atlético de Madri)

Idade: 34 anos

Posição principal: centroavante

Contrato até: 30/6/2022

Parceiro antigo de Cavani, o uruguaio também não deve renovar com o Atlético de Madri. Atiçou o sonho dos brasileiros uma recente declaração em que externou que gostaria de atuar no país, mas Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Ajax, seu ex-clube, também entram na disputa. Faz a sua temporada mais apagada desde a chegada a Europa, em 2006, no Groningen. Até aqui são 11 gols em 37 partidas disputadas, 23 delas como titular.

Mais opções no mercado:

Ousmanne Dembelé (Barcelona)

Idade: 24 anos

Posição principal: atacante

Contrato até: 30/6/2022

Antonio Rudiger (Chelsea)

Idade: 28 anos

Posição principal: zagueiro

Contrato até: 30/6/2022

Luka Modric (Real Madrid)

Idade: 36 anos

Posição principal: meia

Contrato até: 30/6/2022

Marcelo Brozovic (Inter de Milão)

Idade: 29 anos

Posição principal: volante

Contrato até: 30/6/2022

