Band demite Carlos Alberto após acusação de agressão

Carlos Alberto foi demitido pela Band, nesta quinta-feira, 9. O ex-jogador com passagens por Fluminense, Porto, Corinthians, Vasco e seleção brasileira se envolveu em vídeos polêmicos provocando Gabriel Barbosa e Arrascaeta e foi acusado de agressão por um torcedor do Flamengo que disse ter feito uma brincadeira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Segundo o denunciante, ele falou para o comentarista que o “Arrascaeta mandou um abraço”, em referência ao drible do uruguaio no ex-atleta durante o Jogo das Estrelas do Zico, realizados no fim de 2022. O homem que o acusa afirmou em vídeo que Carlos Alberto estava embriagado e o atacou com um soco na cara.

Torcedor do Flamengo faz B.O. contra Carlos Alberto por agressão após polêmica. Rodrigo Leão diz ter tomado um soco de Carlos Alberto na noite de ontem (8), em um restaurante na Barra da Tijuca. 🗞 UOL Esporte

🎥 Reprodução pic.twitter.com/2Jb9CUoFav — Goleada Info (@goleada_info) February 9, 2023

Desde o acontecimento durante a partida festiva, o ex-jogador passou a fazer publicações ironizando Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Após a derrota do Flamengo no Mundial, o assunto voltou à tona e Carlos Alberto seguiu com as postagens. Nesta quinta-feira, 9, um novo vídeo em que o comentarista, aparentemente embriagado, ofende os jogadores e canta músicas ligadas à torcida do Vasco passou a circular.

Carlos Alberto bêbado gravando vídeo para Arrascaeta e Gabigol. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/MVlMm8Ah99 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 9, 2023

Em comunicado emitido pela emissora, o desligamento foi confirmado. “Carlos Alberto não faz mais parte da equipe de comentaristas da Band. Agradecemos pelo período em que ele esteve na emissora e desejamos boa sorte”.