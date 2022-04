A edição de 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h (de Brasília). A competição conta com 20 times, entre eles os campeões nacionais Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia e outras equipes que já fizeram parte da elite do campeonato. O torneio promete ser uma grande atração no calendário do futebol nesta temporada e terá dez partidas nesta primeira rodada.

O inicio dos jogos será marcado pelas partidas entre Brusque x Guarani, no estádio da Ressacada, e Vasco x Vila Nova-GO, em São Januário, ambas às 19h (de Brasília).

Depois de ser eliminado pelo Flamengo, na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco teve bastante tempo para se preparar para a estreia na competição, visto que ficou sem jogos para cumprir. A equipe luta nesta temporada para conseguir o acesso à Série A.

Já o Vila Nova-GO, que caiu após empate seguido de derrota para o Atlético-GO, no Campeonato Goiano, soma sete vitórias, seis empates e três derrotas, em 15 jogos e luta para não cair para a Série C.

Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), direto da Arena Fonte Nova, Bahia x Cruzeiro entram em campo para iniciar o projeto de volta à elite do futebol. Vice do Campeonato Mineiro, a Raposa, sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, vem progredindo e tem aproveitamento de 70% dos jogos até agora, o melhor entre os 20 times que vão disputar a segunda divisão do Brasileiro.

O clube baiano começou 2022 com alguns fracassos e, até agora, soma 17 jogos, nos quais venceu sete, perdeu seis e empatou quatro, tendo 45% de aproveitamento neste início de temporada.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da primeira rodada da Série B:

Sexta-feira (8/4)

Brusque x Guarani – Augusto Bauer (19h)

Vasco x Vila Nova – São Januário (19h)

Bahia x Cruzeiro – Arena Fonte Nova (21h30)

Sábado (9/4)

Chapecoense x Ituano – Arena Condé (16h)

Ponte Preta x Grêmio – Moisés Lucarelli (16h30)

Sport x Sampaio Corrêa – Ilha do Retiro (18h30)

Tombense x Operário – Soares de Azevedo (21h)

Domingo (10/4)

Londrina x Náutico – Estádio do Café (11h)

Quarta (4/5)

Novorizontino x CRB – Jorge de Biasi (19h)

CSA x Criciúma – Rei Pelé (21h)

