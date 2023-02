Bahia leva 6 a 0 mesmo com SAF, Grupo City e 60 milhões em reforços

O Bahia foi atropelado por 6 a 0 pelo Sport na última quarta-feira, 22, em duelo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. O placar elástico na Ilha do Retiro igualou as duas maiores goleadas da história do confronto, também a favor do time pernambucano, em 1956 e 1959, justamente após uma janela de transferências em que a equipe tricolor, turbinada se tornar parte do Grupo City, gastou mais de 60 milhões de reais em reforços.

Em dezembro, o Bahia aprovou a venda de 90% de sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao Grupo City, empresa dos Emirados Árabes Unidos que detém vários times ao redor do mundo – o principal dele, o Manchester City, atual bicampeão inglês. Nesta temporada, o clube mudou radicalmente sua política de transferências e investiu pesado, trazendo jogadores promissores do cenário brasileiro e sul-americano.

A principal contratação foi a do lateral-esquerdo equatoriano Jhoanner Chávez, que custou 18 milhões de reais junto ao Independiente del Valle. O time também gastou 13,8 milhões no meia Cauly, que veio do Ludogorets, da Bulgária; 12,8 milhões no volante Diego Rosa, que tinha os direitos ligados ao Manchester City; e 10,5 milhões no atacante Biel, que chegou do Fluminense após fazer uma ótima Série B emprestado ao Grêmio. Isso só para ficar nos quatro mais caros.

Também vieram nomes importantes por empréstimo, como o atacante Kayky, ex-promessa do Fluminense, também com direitos ligados ao Grupo City, e os zagueiros Kanu, do Botafogo, e Raul Gustavo, do Corinthians. Já o centroavante Everaldo, ex-Chapecoense, chegou livre após encerrar seu contrato com o Kashima Antlers, do Japão.

Nada disso bastou diante do Sport, que construiu a vitória humilhante com dois gols de Vagner Love, dois de Luciano Juba, um de Jorginho e outro de Sabino. Dos novos reforços do Bahia, começaram jogando Raul Gustavo, Cauly, Kayky e Everaldo, além do goleiro Marcos Felipe (emprestado pelo Fluminense), do zagueiro Marcos Victor (comprado do Ceará por 3,9 milhões de reais) e do volante uruguaio Acevedo (emprestado pelo New York City, outro time do grupo). No decorrer da partida, entraram Biel e o zagueiro David Duarte (emprestado pelo Fluminense por 500 mil reais).

O curioso é que o Sport, por sua vez, não gastou nada com taxas de transferência para montar o time de 2023. Nomes como o lateral Igor Cariús (ex-Cuiabá), o goleiro Renan e o meia Jorginho (ambos ex-Atlético Goianiense) chegaram sem contrato, após o fim do vínculo com seus antigos clubes.

Com o técnico Renato Paiva pressionado pela goleada, o Bahia agora tentará se encontrar na temporada. O próximo desafio é pelo Campeonato Baiano, no domingo, 26, diante do Itabuna. Já na próxima quarta-feira, 1º de março, o time estreia na Copa do Brasil em um duelo estadual contra o Jacuipense. Por fim, no domingo seguinte, 5, tem o clássico contra o Vitória, novamente pela Copa do Nordeste.