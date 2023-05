Ayrton Lucas, Nino e mais: Ramon Menezes promove estreias na seleção

O técnico interino Ramon Menezes realizou nova convocação, neste domingo, 28, para os próximos compromissos da seleção brasileira. Em ‘bate-volta’ durante o Mundial sub-20, o treinador apostou novamente em atletas que atuam no próprio futebol brasileiro (Palmeiras, Flamengo e Fluminense), promoveu novas estreias e equilibrou jovens com medalhões que atuaram na última Copa.

Com o futuro da seleção brasileira ainda indefinido, sem técnico fixo, Ramon Menezes optou por convocar 14 nomes que estiveram na Copa do Mundo do Catar e mesclar a experiência com a juventude. Para isso, o treinador chamou os estreantes Ayrton Lucas, Vanderson, Nino e Joelinton. Na coletiva, Ramon tratou também o atacante Malcom como um novato. O atleta do Zenit já foi convocado, mas nunca entrou em campo com a seleção principal, somente pela olímpica.

“Desde a minha oportunidade aqui trouxemos alguns jogadores por estarem performando bem. Trabalhamos no sentido de trazer dois jogadores para cada posição. Em todas as posições vocês vão ver que tem um jogador que esteve na Copa do Mundo, que também é importante, para dar a sustentação para os atletas que estão vindo pela primeira vez”, justificou o comandante técnico.

Ayrton Lucas tem sido o grande destaque do Flamengo na temporada. O lateral esquerdo cria de Xerém soma cinco gols e quatro assistências em todo ano rubro-negro. Do lado direito, o lateral Vanderson ganha sua primeira oportunidade. Formado no Grêmio, o brasileiro fez temporada sólida pelo Monaco.

Com uma temporada histórica pelo Newcastle, que voltou a se classificar para a Champions League, o meia Joelinton pediu passagem na escrete ao se tornar peça fundamental na equipe inglesa.

Ramon Menezes também manteve atletas convocados na última data Fifa por ele mesmo. Este é o caso da dupla do Palmeiras, Raphael Veiga e Rony. Nos últimos amistosos, o atacante foi elogiado por sua vontade e entrega, enquanto o meia acabou tendo atuação discreta.

O elenco se apresenta em Barcelona, no dia 12 de junho, para o primeiro compromisso. A seleção entra em campo contra Guiné, na Espanha, no dia 17, em amistoso polêmico por conta do caso de racismo envolvendo Vinicius Jr. A expectativa é que o evento tenha também ações contra o preconceito. O segundo em último jogo acontece três dias mais tarde, 20, contra o time de Senegal, em Lisboa.

Confira todos os jogadores convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco) , Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meias: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Joelinton (Newcastle)

Atacantes: Lucas Paquetá (West Ham), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Jr (Real Madrid) e Raphael Veiga (Palmeiras).