Avião de Neymar faz pouso forçado em Roraima ao voltar do Caribe

O jato particular que trazia o atacante Neymar de Barbados, país do Caribe por onde o astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira passou durante suas férias, de volta para São Paulo, nesta terça-feira, 21, teve que fazer um pouso forçado em Boa Vista, capital de Roraima. Um problema no para-brisa da aeronave teria obrigado a parada, que não estava nos planos. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.

Neymar havia partido na tarde de segunda-feira, 20, de Las Vegas, nos Estados Unidos, e fez uma parada em Barbados. Segundo o site ‘ge’, também estavam a bordo a namorada do jogador, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella, e alguns amigos. O avião pousou durante a madrugada, e o grupo passou a noite em Boa Vista antes de seguir viagem para São Paulo.

Avião do Neymar, que estava vindo dos EUA, precisou fazer um pouso de emergência em Boa Vista, após sofrer uma avaria no pára-brisa.

Muito solícito, o craque da Seleção Brasileira tirou fotos com alguns funcionários do aeroporto.

A irmã de Neymar, Rafaella, havia publicado nas redes sociais uma foto ao lado do jogador antes do embarque. Todos os passageiros do voo passam bem.

O jogador deve passar o período final de suas férias no Brasil antes de se apresentar para a pré-temporada do PSG. O time francês fará uma turnê pelo Japão em julho, onde jogará três amistosos com a presença de suas estrelas, como Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

