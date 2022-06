Avaí x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Neste sábado, 4, o Avaí recebe o São Paulo no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor vem de empate em casa por 2 a 2 contra o Ceará, no último sábado, 28. A equipe dirigida por Rogério Ceni ocupa a quinta posição na tabela, com 13 pontos, tendo alcançado três vitórias, quatro empates e uma derrota até o momento, um aproveitamento de 54,2%.

Para a partida, Ceni já tem alguns desfalques confirmados por lesão, casos do meia Nikão e do atacante Gabriel Sara. Outro problema é a ausência de Igor Gomes e Rafinha, que precisarão cumprir suspensão.

Já a equipe da casa está em 13º lugar, com 10 pontos – três vitórias, um empate e quatro derrotas, um aproveitamento de 41,7%. Os catarinenses vem de derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, 29, o terceiro resultado negativo consecutivo.

O técnico Eduardo Barroca não poderá contar com o goleiro Douglas, que está cumpre suspensão e com o zagueiro Bressan, em recuperação de lesão muscular. Uma novidade que pode surgir no meio-campo é a escalação do volante Bruno Silva, que retorna de suspensão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

América-MG x Cuiabá – Premiere

19h

Ceará x Coritiba-PR – Premiere

Avaí x São Paulo – Premiere

Athletico-PR x Santos – Twitch (Canal do Casimiro)

20h30

Atlético-GO x Corinthians – Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Novorizontino-SP x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

16h30

Bahia x Criciúma-SC – Premiere

19h

Brusque-SC x Náutico – SporTV e Premiere

Tombense-MG x Ituano – Premiere

Brasileiro feminino

14h

Palmeiras x Corinthians – Band

15h

São José-SP x Flamengo – Eleven Sports

