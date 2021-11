Avaí, Botafogo, Coritiba e Goiás confirmam retorno à Série A do Brasileiro

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu neste domingo, 28. Avaí, Botafogo, Coritiba e Goiás confirmaram o retorno à elite da competição nacional.

O clube carioca subiu com 70 pontos e garantiu o título da Segundona. O Goiás foi o vice-líder, com 65 pontos. Com os mesmos 64 pontos, o Coritiba foi o terceiro colocado – com melhor saldo de gols -, e o Avaí o quarto. O CSA bateu na trave e terminou na quinta colocação, com 62 pontos.

Enquanto alguns comemoram, outros lamentam o rebaixamento. Remo, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas disputarão a Série C do Brasileiro em 2022.

Confira a classificação final da Série B

O Brasil foi o lanterna com apenas 23 pontos somados. O Confiança terminou em 19º, com 37 pontos, o Vitória em 18º, com 40 pontos, e o Remo em 17º, com 43 pontos. O Londrina conseguiu escapar na última rodada e terminou a Série B na 16ª colocação, com 44 pontos.

Na ilha formosa, cheia de graça, deu o time da raça! Que clima nesse domingo histórico para o @AvaiFC! Bem-vindo de volta e nos vemos em 2022, Leão! 📸 Eduardo Valente/iShoot e Antônio Carlos Mafalda/Mafalda Press/Gazeta Press pic.twitter.com/cw8dI8Z7Xp — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 28, 2021