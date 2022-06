Áustria x França: onde assistir à Liga das Nações nesta sexta-feira, 10

Nesta sexta-feira, 10, Áustria x França se enfrentam no estádio Ernst-Happel, em Viena, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. A bola rola às 15h45 (de Brasília) e o jogo terá transmissão ao vivo pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

A Áustria, que ocupa o segundo lugar no Grupo 1 com três pontos, superou a Croácia por 3 a 0 e, em seguida, perdeu para a Dinamarca por 2 a 1. A equipe do técnico Ralf Rangnick não terá problemas com desfalques no elenco nesta rodada e pode inclusive, ter uma novidade: o zagueiro Philipp Lienhart, que está recuperado de uma febre e já foi liberado pela departamento médico.

Já a França, que tem dois pontos a menos que a adversária, se encontra na terceira posição e ainda não venceu: na primeira rodada, perdeu por 2 a 1 para a Dinamarca, e depois empatou por 1 a 1 com a Croácia. O técnico Didier Deschamps deve fazer algumas mudanças na escalação e já pode contar com o atacante Kylian Mbappé, recuperado de um problema no joelho esquerdo. Por outro lado o zagueiro Raphaël Varane será baixa, por lesão na coxa.

Confira a programação completa e onde assistir à Liga das Nações nesta sexta-feira:

Liga das Nações

13h

Azerbaijão x Eslováquia – Star+

Moldávia x Letônia – Star+

15h45

Áustria x França – ESPN e Star+

Dinarmarca x Croácia – Star+

Albânia x Israel – Star+

Andorra x Liechtenstein – Star+

Belarus x Cazaquistão – Star+

