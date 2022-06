Austrália vence Emirados Árabes e disputará vaga na Copa contra o Peru

Na repescagem das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo, a Austrália levou a melhor sobre os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, 7, no Catar, e venceu por 2 a 1 o jogo que definiu sua classificação para a repescagem mundial. Agora, os australianos terão pela frente a seleção do Peru, na próxima segunda-feira, 13, novamente no Catar, em jogo que valerá a vaga no Mundial.

A Austrália saiu na frente aos oito minutos do segundo tempo, com o meia Jackson Irvine, mas os Emirados empataram apenas cinco minutos depois, com gol do brasileiro naturalizado Caio Canedo – atacante que jogou no Botafogo entre 2009 e 2012, e era apelidado de “Talismã” pela torcida alvinegra. Mas aos 39, o meia Ajdin Hrustic, do Eintracht Frankfurt, destaque da seleção australiana, deu números finais ao placar.

Tanto Austrália quanto Emirados Árabes haviam terminado em terceiro nos seus grupos das Eliminatórias da Ásia, e por isso jogaram essa repescagem para definir o adversário do Peru, que foi o quinto colocado nas Eliminatórias da América do Sul. Quem vencer o duelo do dia 13 entra no grupo D da Copa do Mundo, ao lado de França, Dinamarca e Tunísia.

A última vaga na Copa será definida um dia depois, na terça-feira, 14, com a partida entre Costa Rica (quarta colocada das Eliminatórias da Concacaf) e Nova Zelândia (campeã das Eliminatórias da Oceania), também em jogo único no Catar. Quem vencer o duelo completa o grupo E do Mundial, que também tem Espanha, Alemanha e Japão.

