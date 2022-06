Aurélien Tchouaméni, volante destaque do Mônaco na mira de Real e PSG

O jovem meio-campista Aurélien Tchouaméni se viu, nesta semana, no meio de uma batalha de gigantes ao despertar interesse de Real Madrid e Paris Saint-Germain na janela de transferência do verão europeu. Aos 22 anos, o jogador do Monaco é um dos principais nomes da boa campanha da equipe de Philippe Clement na atual temporada, acumulando boas atuações, gols e assistências. Apontado como mais uma das promessas do futebol francês, Tchouaméni já tem passagens e bola na rede pela seleção.

Frustrado com a negociação de Kylian Mbappé, que decidiu estender vínculo com o PSG, os merengues preparam uma oferta de 80 milhões de euros (408 milhões de reais na cotação atual) mais complementos para fechar com Tchouaméni e frustrar, desta vez, a investida do PSG pelo volante, segundo o jornalista Fabrízio Romano.

Aurélien Tchouaméni passou a chamar atenção do mercado europeu pela temporada consistente no Mônaco, que terminou o campeonato francês em terceiro lugar e chegou a ficar dez jogos invictos. São 50 jogos no ano, cinco gols marcados e três assistências.

O francês está no Mônaco desde 2020 e realizou, ao todo, 95 jogos pelo clube, marcando oito gols.

No campeonato nacional foi um dos atletas que mais entraram em campo, 35 jogos ao todo. Destes, 33 como titular. Apesar da pouca idade, o camisa 8 tem demonstrado maturidade em campo. Se destaca pelos desarmes de bola e chute de longa distância. Um saldo expressivo, porém, é a quantidade de cartões: 14 amarelos.

Nos bastidores, ele é visto como nome ideal para o futuro do Real Madrid, sendo o substituto imediato de Casemiro, de 30 anos, setor que ainda tem Toni Kroos, 32, e Lukas Modric, 36.

Descendente de camaroneses, é natural da cidade de Rouen, na França. Completou a formação nas categorias de base no francês Boudeaux, onde subiu para o profissional em 2017.

Além disso, Tchouaméni é nome constante nas convocações da seleção francesa desde as categorias de base. Pela principal, debutou em setembro passado, são oito partidas e um tento marcado no amistoso em fevereiro.

Diante de tantas especulações de transferência, o Monaco promete jogo duro. O jogador tem dois anos mais de contrato com o time francês que pede, no mínimo, 60 milhões de euros para negociar o jogador. Além de Real Madrid e PSG, o Liverpool também está de olho no atleta.

Em entrevista à rádio RMC Sport, o treinador francês Philippe Clement revelou o otimismo do jogador sobre uma possível transferência. “Falei com Aurélien, é claro, como com todos os meus jogadores. Conheço as ideias dele, são boas. Ele é ambicioso, mas só sairá daqui se houver uma grande oportunidade em um grande clube. É normal. Ele está muito feliz por estar aqui. Veremos nas próximas semanas”, declarou. Desfecho que deve ser conhecido nos próximos meses com o início da janela de transferência do verão europeu.

