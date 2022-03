Áudio do VAR de pênalti em São Paulo x Palmeiras é divulgado; ouça

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira, 31, o áudio da conversa entre o árbitro Douglas Marques das Flores e a equipe da arbitragem de vídeo (VAR) no lance do pênalti de Marcos Rocha ocorrido na partida entre São Paulo e Palmeiras, na última quarta-feira, 30, no Morumbi. O Tricolor venceu por 3 a 1 o jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

Na jogada, Alisson cruza e a bola bate na mão de Marcos Rocha dentro da área. O árbitro não havia marcado penalidade em um primeiro momento, mas, após ser alertado pelo VAR, foi ver o lance no monitor e mudou sua decisão. Na cobrança, Calleri marcou o primeiro gol do São Paulo na partida.

Ouça o áudio do VAR:

“No campo, eu tinha visto pegar nesse braço direito. Pega no braço esquerdo, e a bola ia passar, aumentando seu espaço corporal. Não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão”, diz Douglas, na gravação liberada pela FPF.

O lance gerou muitas reclamações dos palmeirenses após o jogo. O técnico Abel Ferreira criticou o árbitro e apontou ainda um possível pênalti em Gustavo Gómez em outra jogada, ironizando que o VAR devia estar “comendo pipoca” para não recomendar a revisão. O vice-presidente alviverde Paulo Buosi, por sua vez, declarou que o resultado teve “interferência direta” da arbitragem.

A partida de volta da final do Paulistão está marcada para este domingo, 3, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O São Paulo pode até perder por um gol de diferença para ser campeão no tempo normal.

