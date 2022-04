A Federação Paulista de Futebol liberou nesta segunda-feira, 4, o áudio da conversa entre o árbitro Raphael Claus e a equipe da arbitragem de vídeo (VAR) no polêmico lance que originou o segundo gol do Palmeiras na final contra o São Paulo no último domingo, 3. O alviverde venceu o Tricolor por 4 a 0 e se sagrou campeão paulista no Allianz Parque, revertendo uma derrota por 3 a 1 no jogo de ida.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com o áudio revelado, o árbitro Raphel Claus não viu falta do volante palmeirense Danilo em dividida com o argentino Calleri, no início do lance. “Para mim é acidental, Thiago. Os dois disputam a bola. Ninguém joga a bola. O pé passa no vazio, os dois passam no vazio. Eu vou manter o gol, os dois buscam a bola”, disse o árbitro em conversa com Thiago Duarte Peixoto, que comandou o VAR na partida, e para quem Danilo dá um pisão no pé de Calleri.

Ouça o áudio do VAR:

No lance, aos 28 minutos do primeiro tempo, Danilo divide com o camisa 9 são-paulino e a bola sobra para o Palmeiras, que então inicia a jogada para o gol de Zé Rafael. Foi o segundo gol do Palmeiras no jogo, que empatou o confronto em 3 a 3 no placar agregado. O lance teve repercussão imediata entre os jogadores, que pediram a falta do palmeirense na origem da construção do ataque.

O Palmeiras ainda ampliou o placar com dois gols de Raphael Veiga no segundo tempo, consolidando o placar de 4 a 0 e conquistando o título do Campeonato Paulista.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!