Atlético Mineiro chega a 98,5% por título; Grêmio diminui chances de queda

Ainda não será na próxima rodada, por um capricho matemático, mas parece apenas questão de muito pouco tempo a confirmação do segundo título brasileiro do Atlético Mineiro em sua história, após 50 anos de espera. Neste fim de semana, a equipe do técnico Cuca alcançou a quinta vitória consecutiva ao derrotar o Juventude por 2 a 0, no Mineirão, e fechou a 34ª rodada somente com o Flamengo como solitário candidato que ainda pode lhe tirar o título. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são de 98,5% contra 1,5%.

Líder com 74 pontos, oito acima dos cariocas, e 16 a frente do Palmeiras, o terceiro colocado, a conquista é projetada para este final de semana. Para isso, os mineiros precisam vencer as suas duas próximas partidas: diante do Palmeiras, nesta terça-feira, 22, em São Paulo, e contra o Fluminense, no domingo, 28, em Belo Horizonte.

Além disso, também é imprescindível que o Flamengo não vença o Grêmio nesta terça, em Porto Alegre, em jogo atrasado pela segunda rodada da competição nacional.

Caso consiga sair vitorioso nas suas duas partidas, o Atlético alcançaria os 80 pontos, enquanto o Flamengo – em caso de empate – 67. Restando quatro partidas para o fim da competição seria impossível alcançar a equipe de Cuca, mesmo em caso de tropeço em todos os jogos.

Além de Palmeiras e Fluminense, o Galo ainda encara o Bahia, o Red Bull Bragantino e Grêmio. Vale lembrar que o Galo também está na final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense.

Na ponta debaixo da tabela, o Grêmio segue sonhando com uma reação. A equipe, agora, tem 83,1% de chances de rebaixamento. Na última projeção divulgada pela PLACAR, após a derrota no Grenal, em 8 de novembro, as chances eram de 92,2%.

A equipe gaúcha voltou a vencer neste fim de semana. Superou por 3 a 1 a já rebaixada Chapecoense fora de casa, chegando aos 35 pontos, na 18ª colocação. A distância para o Juventude, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Na luta contra a queda para a Série B, o Sport tem 98,3% de chances de queda. A equipe está na 19ª colocação, com 33 pontos. O Bahia, hoje primeiro entre os rebaixados, tem 44,1% de probabilidade de disputar a Série B em 2022.

Entre as equipes fora do Z-4, Juventude tem 31,5%, Atlético Goianiense 16%, Athletico Paranaense 10,6%, Santos 8%, São Paulo 6%, Cuiabá 2,3% e outros três tem menos de 1% de probabilidade.

Para a próxima Libertadores, além de Atlético Mineiro e Flamengo, já classificados matematicamente pelo Brasileiro, e o Athletico Paranaense, campeão da Sul-Americana, outros tem vagas encaminhadas como Palmeiras (99,9%), Corinthians (94,7%), Fortaleza (89,3%), Bragantino (75,7%).

