Atlético Mineiro anuncia data de inauguração da Arena MRV

BELO HORIZONTE – No dia em que o Atlético Mineiro pode garantir matematicamente o título do Campeonato Brasileiro – em caso de derrota ou empate do Flamengo contra o Ceará, no Maracanã (saiba como assistir) -, a Arena MRV, estádio em construção do clube, teve a sua data de inauguração revelada: 19 de maio de 2023. A divulgação aconteceu durante o BH Festival, evento realizado no local, nesta terça-feira, 30, em Belo Horizonte. A obra, atualmente, conta com pouco mais de 40% da construção concluída.

O clube realizará nesta data um amistoso internacional contra uma equipe ainda não definida. O evento inaugural ainda contará com show do cantor Nando Reis.

Antes do pontapé oficial, a programação divulgada ainda prevê cinco eventos-teste: o primeiro deles em 25 de março de 2023, no aniversário de 115 anos do clube, com a presença da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e cerca de dez mil pessoas. Neste dia será dado o primeiro chute ao gol.

Os organizadores disponibilizaram para torcedores a compra de três pacotes: Passaporte Ouro (para os cinco eventos), Passaporte Prata (para os quatro últimos eventos) e Passaporte Bronze (para os três últimos eventos). O início das vendas ocorre a partir do próximo dia 6, por meio do site da Arena MRV.

“A Arena MRV vai virar referência global. A grandiosidade e a modernidade do projeto nos obrigou a criar eventos inéditos”, disse Rogério Dezembro, CEO da LivePark, empresa criada por executivos que estiveram à frente do Allianz Parque.

Entre os demais eventos programados, no dia 15 de abril, haverá um show de música eletrônica para comemorar a inauguração do sistema de iluminação. Em 6 de maio, um amistoso das lendas do Atlético Mineiro e um show surpresa para os torcedores.

Após a inauguração oficial, no dia 19 de maio, o encerramento acontecerá no dia 27 com shows de Ivete Sangalo, César Menotti e Fabiano, Jota Quest e uma atração internacional não divulgada.

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, admitiu em tom de brincadeira: “Eu nasci em 1972, o Galo ganhou em 1971. Sou um sofredor nato. Não vejo a hora desse título ser confirmado para desengasgar o grito” pic.twitter.com/7t6ufmAmGw — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) November 30, 2021

Iniciada no dia 20 de abril de 2020, a construção tem previsão para pouco mais de três anos até entregar um estádio com capacidade para 46 mil torcedores. Impulsionado pela parceria com a construtora MRV, de Rubens Menin, o Atlético conta com um maior investimento para as próximas temporada e espera entregar a obra sem atrasos.

No dia em que o Atlético Mineiro pode confirmar o título brasileiro após 50 anos, as datas de lançamento da Arena MRV serão divulgadas Dia histórico para o atleticano. Estou acompanhando por @placar pic.twitter.com/AG5QE2yjeD Continua após a publicidade — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) November 30, 2021

Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, foi questionado em sua chegada ao evento sobre o desafio de entregar a Arena ainda ao fim de 2023 e respondeu: “Apesar do orçamento que aperta e das dificuldades de uma construção civil, entregaremos a obra na data esperada”. Bem humorado ao tocar no assunto financeiro, ao ser questionado sobre o preço alto dos ingressos no último jogo do Galo no Mineirão, pediu compreensão. “O torcedor precisa entender que a construção de um estádio gera uma necessário financeira”.

Durante a chegada ao evento, jornalistas questionaram o dirigente sobre a expectativa pelo título de hoje. “Se chegar hoje, claro, será ótimo. Vou assistir na minha casa, sozinho, tomando água. Sou supersticioso”.

O evento também contou com a presença do executivo da Arena, Bruno Muzzi, que ainda disse que o estádio lembrará o Juventus Stadium, inaugurado em 8 de setembro de 2011. “Quem conhece o estádio da Juventus sabe do que estou falando. Teremos lâmpadas de led interativas para um clima mais legal durante o jogo”.

Nando Reis, escolhido para o show de abertura na inauguração oficial da Arena MRV, chegou praticamente junto a Reinaldo, ídolo do Atlético-MG. O cantor são-paulino, disse que foi convidado para homenagear sua grande amiga Cássia Eller, atleticana apaixonada. pic.twitter.com/WwkMOff1pe — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) November 30, 2021

Veja a programação dos cinco eventos em 2023:

25/3

Nascimento do campo e primeiro chute a gol

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

15/4

Inauguração do sistema de iluminação com show de música eletrônica

6/5

Amistoso de lendas do Atlético

Show surpresa

19/5

Inauguração oficial com Atlético x time internacional

Show do Nando Reis

27/5

Shows:

Ivete Sangalo

Cesar Menotti e Fabiano

Jota Quest

Atração internacional

