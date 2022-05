Atlético-MG x Indep. del Valle: onde assistir à Libertadores nesta quinta

Nesta quinta-feira, 19, às 19h (de Brasília), no Mineirão, o Atlético-MG recebe o Independiente del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Conmebol TV.

O Galo é o primeiro colocado do grupo D, com oito pontos, e quer vencer em casa para deixar a classificação para a próxima fase bem encaminhada.

A equipe dirigida pelo técnico Antonio Mohammed já em três desfalques confirmados: atacante Keno, que trata de contusão no adutor da coxa direita, o lateral-esquerdo Dodô, com lesão no menisco do joelho esquerdo, e o goleiro Éverson, que está com Covid-19.

Em terceiro lugar na chave com cinco pontos, o time equatoriano precisa vencer se quiser continuar sonhando com uma possível classificação para às oitavas.

Vindo de vitória sofrida contra o Técnico Universitário por 3 a 2 pelo Campeonato Equatoriano, o time faz boa campanha no torneio nacional e agora que repetir a mesma postura no Mineirão.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Libertadores

19h

Atlético-MG x Independiente Del Valle-EQU – ESPN, Star+, Conmebol TV e Facebook (Copa Libertadores)

21h

River Plate-ARG x Colo-Colo-CHI – ESPN, Star+ e Facebook (Copa Libertadores)

23h

Deportivo Cali-COL x Always Ready-BOL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Grêmio x Criciúma-SC – Premiere

Vila Nova-GO x Chapecoense – Premiere e SporTV

21h30

Guarani x Vasco – Premiere

Náutico x CSA-AL – Premiere e SporTV

Sul-Americana

19h15

Unión Santa Fé-AGR x Fluminense – Conmebol TV

Independiente-ARG x La Guaira-VEN – Conmebol TV

21h30

Metropolitanos-VEN x Barcelona de Guayaquil-EQU – Conmebol TV

Lanús-ARG x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

São Paulo x Jorge Wilstermann-BOL – Conmebol TV

