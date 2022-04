Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir à final do Mineiro neste sábado, 2

Valendo o título do Campeonato Mineiro, Atlético-MG x Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 2, às 16h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão. O Galo chega confiante para a partida, depois de encerrar a primeira fase do torneio no topo da tabela, com 28 pontos, tendo alcançado 29 vitórias, um empate e uma derrota em toda a campanha até o momento. Na semifinal, tirou a Caldense por 5 a 0 no placar agregado e agora vai em busca do bicampeonato.

Do outro lado, a Raposa que alcançou 22 pontos, na terceira posição, registrou até agora sete vitórias, um empate e três derrotas, tendo derrotado o Athletic Club por 4 a 1 no agregado da fase de mata-mata. Caso a partida termine em empate nos 90 minutos, o vencedor será definido nos pênaltis.

O último encontro entre as equipes foi na primeira fase do estadual e o Galo venceu o Cruzeiro por 2 a 1. Dessa vez, o mando de campo será da FMF (Federação Mineira de Futebol) e, pela primeira vez desde 2017, os times farão uma final “meio a meio”, ou seja, a presença de ambas as torcidas.

Confira onde assistir à final deste sábado:

Campeonato Mineiro

16h30

Atlético-MG x Cruzeiro – Globo (MG), SporTV e Premiere

