Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao clássico na Libertadores

Pela segunda rodada da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, 13, o estádio do Mineirão recebe o clássico regional entre Atlético-MG x América-MG, a partir das 21h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pelo canal de pay-per-view Conmebol TV.

O Galo entra como favorito e chega com uma equipe bem organizada taticamente. Na estreia da competição, venceu o Tolima por 2 a 0, garantindo os três pontos e a liderança do Grupo D. No último domingo, 10, pelo Brasileirão, o time repetiu o placar, dessa vez contra o Internacional, chegando à nona vitória seguida na temporada.

Já o América chega para o clássico em um momento conturbado. A equipe não vem fazendo boas atuações, uma vez que perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Avaí, por 1 a 0, e no primeiro jogo da Libertadores, contra o Independiente del Valle, por 2 a 0. Nesta terça-feira, 12, a equipe acertou o retorno do técnico Vagner Mancini, que, apesar de não ter garantido presença na partida, já poderá ao menos mexer na escalação do time.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Taça Libertadores

19h

Libertad-PAR x Caracas-VEN – Conmebol TV

Colo-Colo-CHI x Alianza Lima-PER – ESPN, Star+

21h

River Plate-ARG x Fortaleza – ESPN, Star+

Atlético-MG x América-MG – Conmebol TV

Corinthians x Deportivo Cali-COL – ESPN, Star+

Nacional-URU x Estudiantes-ARG – Conmebol TV

23h

Independiente del Valle-EQU x Tolima-COL – ESPN, Star+

Copa Sul-Americana

19h15

Santos x Universidad de Quito-EQU – Conmebol TV

Melgar-PER x River Plate-URU – Conmebol TV

Racing-ARG x Cuiabá – Conmebol TV

21h30

Jorge Wilstermann-BOL x Ayacucho-PER – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x Fluminense – Conmebol TV

