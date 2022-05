Atlético-MG x América-MG: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

O sábado, 7, será de clássico mineiro no estádio Independência. Atlético-MG x América-MG entram em campo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão do Premiere.

Após derrotar o próprio rival por 2 a 1 na última terça-feira, 3, em partida válida pela quarta rodada da Libertadores, o Galo assumiu a liderança do grupo D e, praticamente, eliminou o Coelho da competição sul-americana.

No Brasileirão, o atual campeão se encontra na terceira posição na tabela, com oito pontos, e vem de empate por 2 a 2 contra o Goiás, fora de casa. Desta vez, o técnico Antonio Mohamed deve entrar com um time misto e impor seu estilo de jogo ao adversário.

Já a equipe do técnico Vagner Mancini, chega em momento delicado já que a situação na Libertadores é quase irreversível e a classificação depende de uma série de resultados das outras equipes que compõem a chave. Agora, o foco do Coelho é a classificação na Sul-Americana e subir no Brasileirão, torneio no qual se encontra na décima posição com seis pontos.

A última partida do América no Brasileiro foi contra o Athletico-PR e venceu por 1 a 0, no último sábado, 30. Mancini deve entrar em campo com o time principal para tentar uma vitória fora de casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Atlético-MG x América-MG – Premiere

20h30

Athletico-PR x Ceará – Furacão Play e Twitch

Brasileiro Série B

16h30

Operário-PR x Criciúma – Premiere

19h

Novorizontino-SP x Ituano – Premiere

Vasco x CSA-AL – Premiere

