Atlético vende restante do Diamond Mall por R$ 340 milhões

O Atlético Mineiro vendeu os 49,9% que detinha do Diamond Mall, shopping no bairro de Lourdes, Belo Horizonte, para a Multiplan, por 340 milhões de reais. O local, que era um dos principais bens do Galo, agora é todo da empresa de empreendimentos imobiliários. A informação foi confirmada a PLACAR por membros do clube.

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 2, o Atlético Mineiro confirmou a informação da venda: “O Atlético informa que foi notificado, agora há pouco, pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A, de que a empresa exercerá o direito de preferência para aquisição do percentual que o Clube remanesce de participação no DiamondMall (49,9%), pelo valor de 340 milhões de reais.A conclusão da negociação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em negócios dessa natureza, entre elas a aprovação do CADE.”

O shopping, construído no terreno em que se localizava o antigo Estádio Presidente Antônio Carlos, casa do Atlético Mineiro entre as décadas de 20 e 60, fica em frente à sede administrativa do clube. Em 2017, a Multiplan acertou a compra de 50,1%, efetuada três anos depois em um valor de 293 milhões de reais. Em maio deste ano, o Galo aprovou a venda do percentual restante. Assim, meses depois, a empresa de empreendimentos imobiliários comunicou que exerceu o direito de adquirir totalmente o imóvel.

O Atlético Mineiro constrói neste momento a Arena MRV, prevista para ser inaugurada em 2023. Inicialmente orçada em pouco mais de 400 milhões de reais, o gasto ultrapassará o dobro do previsto. Aliado a isso, o Galo não poupa esforços para investir no elenco, apesar de dívidas que ultrapassam 1 bilhão de reais. O Diamond foi visto por muito tempo como a “salvação” para problemas financeiros do clube.

