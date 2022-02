Atlético-MG provoca Flamengo com “cheirinho” após título da Supercopa

O perfil oficial do Atlético-MG nas redes sociais não demorou para provocar o Flamengo depois do título da Supercopa do Brasil, neste domingo, 20. Poucos minutos após a vitória nos pênaltis, o Galo brincou com a polêmica do “cheirinho”.

A brincadeira tem sido utilizada desde 2016, quando um grupo de torcedores do Flamengo diziam sentir “cheirinho de hepta” com a possibilidade da conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ao final do torneio, porém, o Palmeiras ficou com o título e iniciou a provocação com os cariocas.

Na decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, Atlético-MG e Flamengo fizeram jogo movimentado e ficaram no 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis, foram doze cobranças para cada lado, até Everson pegar a batida de Vitinho e dar o título ao Galo.