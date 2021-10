Atlético-MG isolado e Portugal campeão: resumo do fim de semana

O fim de semana reservou partidas decisivas no país e na Europa. Pelo Brasileirão, o Atlético-MG deixou para trás a eliminação da Libertadores, voltou suas forças ao torneio e segue disparado na liderança. No futsal, Portugal conquistou o título da Copa do Mundo. Na Espanha, o Barcelona tropeçou mais uma vez e ampliou crise. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Brasileirão

O Atlético-MG segue brilhando no Brasileirão e conquistou uma vitória importantíssima na competição, deste vez contra o Internacional. O resultado garantiu a liderança isolada da competição pelo clube mineiro, com 49 pontos, dez a mais que o vice-líder Palmeiras, que ficou no empate contra o Juventude, e onze do terceiro colocado Flamengo, que venceu o Athletico-PR. Ainda na parte de cima, Corinthians e Red Bull Bragantino protagonizaram um grande duelo, que acabou empatado.

Futsal

Portugal conquistou a Copa do Mundo de futsal, ao vencer a Argentina por 2 a 1 na grande decisão do torneio, disputado na Lituânia. Pany marcou os dois gols de Portugal. Já os argentinos descontaram com Claudino.

França

Morreu no domingo, 3, Bernard Tapie, aos 78 anos. Histórico e polêmico ex-presidente do Olympique de Marselha, da França, Bernard enfrentava um câncer no estômago há pelo menos quatro anos e não resistiu. Bernard Tapie presidiu o time francês entre 1986 e 1994 e participou da conquista por quatro temporadas seguidas do Campeonato Francês, entre 1988 e 1992, e do histórico título da Liga dos Campeões em 1993, quando o clube derrotou o Milan na grande decisão. Essa foi a única vez que um time francês conquistou o torneio continental até hoje.

Grandes jogos na Europa

O fim de semana ainda contou com uma vitória do Atlético de Madri por 2 a 0 contra o Barcelona, com direito a gol de Suárez, pelo Espanhol. O resultado aumentou ainda mais a crise do clube comandado por Ronald Koeman. Já na Inglaterra, na disputa pela liderança do Inglês, Liverpool e Manchester City protagonizaram um grande duelo e ficaram no empate por 2 a 2. Quem aproveitou o resultado foi o Chelsea, que derrotou o Southampton e assumiu a ponta, com 16 pontos, uma a mais que o Liverpool e dois a mais que o City.

