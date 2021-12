Atlético-MG fatura o bi na Copa do Brasil; relembre a campanha do campeão

O Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil, após vencer o Athlético Paranaense por 2 a 1 nesta quarta-feira, 15, na Arena da Baixada. O clube vai arrematar a premiação de 53 milhões de reais neste que é o seu bicampeonato no torneio, vencido também em 2014.

Na campanha nesta temporada, o time chegou a final com sete vitórias e apenas uma derrota Ainda atropelou o Fortaleza nas semifinais pelo placar de 4 a 0, e repetiu a dose ao vencer o Furacão no primeiro jogo da final, no Mineirão. Ofensivo e oportunista, o elenco entrosado de Cuca fez uma temporada brilhante, com destaque para o atacante Hulk, grande nome do Atlético e artilheiro da competição.

Este é o terceiro título do Galo no ano em que levantou também o caneco no Campeonato Mineiro e Brasileiro, selando uma temporada de ouro dos atleticanos. Na Copa do Brasil, esta foi a terceira final nos últimos oito anos.

A primeira ocasião, em 2014, conquistou a taça sobre o rival Cruzeiro, já em 2016 viu o prêmio escapar para o Grêmio. Na temporada 2021, o clube fez uma campanha concisa e ofensiva, respaldo do forte investimento no elenco e do entrosamento entre os jogadores.

A campanha do Atlético teve início na partida contra o Remo, do Pará, na terceira fase do torneio. Devido ao novo regulamento, anunciado pela CBF no início do ano, os times que disputavam a Copa Libertadores entrariam na terceira fase da Copa do Brasil – não mais nas oitavas como nas últimas edições.

O Galo venceu os paraenses pelo agregado de 4 a 1. Na fase de mata-mata despachou Bahia, nas oitavas, Fluminense, nas quartas, e Fortaleza, na semfinal. Nas oito partidas até a final foram 7 vitórias e uma derrota. Ainda marcou 16 gols e foi vazado em apenas 5 ocasiões.

Já o atacante Hulk vive uma grande temporada com a camisa alvinegra. Eleito o artilheiro e melhor jogador do Brasileirão, ele é o artilheiro da Copa do Brasil, com 7 gols, e teve contribuição decisiva. Em ao menos 3 jogos no torneio, o jogador fez o gol quando o Galo estava empatando. Nas quartas de final, diante do Fluminense, fez o gol de desempate nos acréscimos, no Maracanã, e o gol da vitória no Mineirão que permitiram o clube avançar.

Outros jogadores se destacam no elenco, como os laterais Mariano e Guilherme Arana, além dos volantes Jair, e os meias Matías Zaracho e Nacho Fernández e o atacante Eduardo Vargas.

O Galo chegou à final embalado após vencer com facilidade o Fortaleza na semifinal, além da conquista recente do Campeonato Brasileiro após um hiato de 50 anos. Na primeira partida da semi, no Mineirão, o Galo fez um primeiro tempo brilhante. Marcou todos os gols da vitória sobre 4 a 0, e a curiosidade é que os dois golaços da partida foram marcados após rebote do chute de bola parada; o primeiro um belo chute Guilherme Arana, o outro de Zaracho. Ainda marcaram neste jogo Réver e Hulk. No jogo da volta, venceu por 2 a 1.

No primeiro jogo da final, no último dia 12 de dezembro, o Galo construiu uma enorme vantagem para a finalíssima, ao atropelar o Furacão por 4 a 0. Em jogo de domínio mineiro, os gols da partida foram de Hulk, de pênalti, Keno em chute de fora da área, e Eduardo Vargas duas vezes.

Relembre a campanha completa do Atlético Mineiro na Copa do Brasil:

Terceira Fase:

Remo 0 x 2 Atlético Mineiro

Estádio Evandro Almeida,

Gols: Hyoran (15´ do 1º); Martín Fernández (45+2´ do 2º)

Atlético Mineiro 2 x 1 Remo

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Réver (10´ do 1º); Romércio (45´ do 1º); Hulk (6´ do 2º)

Oitavas de final:

Atlético Mineiro 2 x 0 Bahia

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Zaracho (37´ do 1º); Hulk (29´ do 2º)

Bahia 2 x 1 Atlético Mineiro

Alberto Oliveira, Feira de Santana

Gols: Rossicley Pereira (12´ do 1º); Juninho Capixaba (45+10´ do 1º); Eduardo Vargas (18´ do 2º)

Quartas de final:

Fluminense 1 x 2 Atlético Mineiro

Nilton Santos, Rio de Janeiro

Gols: Nino (contra, 13´ do 1º); Fred (42´ do 1º); Hulk (45+4´ do 1º)

Atlético Mineiro 1 x 0 Fluminense

Mineirão, Belo Horizonte

Gol: Hulk (11´ do 2º)

Semi final:

Atlético Mineiro 4 x 0 Fortaleza

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Guilherme Arana (19´ do 1º); Réver (26´ do 1º); Hulk (41´ do 1º); Zaracho (47´ do 1º)

Fortaleza 1 x 2 Atlético Mineiro

Castelão, Fortaleza

Gols: Diego Costa (14´ do 1º); Hulk (39´ do 2º); Romarinho (45´ do 2º)

Final:



Atlético Mineiro 4 x 0 Athlético Paranaense

Mineirão, Belo Horizonte

Gols: Hulk (24´ do 1º); Keno (35´ do 1º); Eduardo Vargas (11´ e 24´ do 2º)

Athlético Paranaense 1 x 2 Atlético Mineiro

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Keno (25′ do 1º), Hulk (30′ do 2º) e Jáderson (42′ do 2º)