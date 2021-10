Atlético-MG e Palmeiras testam bons retrospectos por final e milhões

Depois de um primeiro encontro criticado na última semana, Atlético Mineiro e Palmeiras fazem nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Mineirão, um decisivo confronto pela Libertadores. O jogo que garantirá a um dos brasileiros a final da principal competição sul-americana colocará a prova retrospectos de respeito das equipes dirigidas por Cuca e Abel Ferreira. O vencedor assegura, ao menos, 34 milhões de reais, valor pago ao vice-campeão. SBT e Conmebol TV transmitem o confronto.

Líder com sobras do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos – oito de vantagem justamente para o Palmeiras, segundo colocado -, a equipe mineira não sabe o que é ser derrotada há 12 jogos. O último revés aconteceu em 4 de agosto, diante do Bahia, fora de casa, pelo primeiro encontro das oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe também não perdeu as últimas 13 partidas como mandante, com 11 vitórias e apenas dois empates no período. Além disso, sequer sofreu gols nos últimos sete jogos em casa, um deles contra o próprio Palmeiras, em 14 de agosto, vencido por 2 a 0 pela 16ª rodada do Brasileiro.

O Galo ainda ostenta outro retrospecto animador. Desde 2018 não perde como mandante em jogos de mata-mata. A última vez foi diante do Figueirense, pela terceira fase da Copa do Brasil daquele ano. Depois disso, 24 jogos seguidos sem ser derrotado.

🔝⚫️⚪️ Já na história! Com 7⃣ gols na CONMEBOL #Libertadores 2021, Hulk entrou na lista dos maiores artilheiros do @Atletico na competição. 🤔 O camisa 7 vai chegar a quantos gols?#GloriaEterna pic.twitter.com/Vqa4la356q — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 27, 2021

A partida terá, além de números à prova, a presença de torcedores no Mineirão. Cuca tem dúvidas, principalmente, para a formação de sua linha ofensiva. Ele não deve contar com Diego Costa, em recuperação de lesão muscular, e tem dúvidas quanto ao aproveitamento de Keno e Savarino.

Criticado por uma postura excessivamente defensiva jogando em casa – não chutou uma só vez a gol durante o segundo tempo -, o Palmeiras aposta fichas em seu retrospecto como visitante. O time de Abel Ferreira não perdeu nenhuma das últimas 14 partidas fora de casa na competição, um recorde de invencibilidade.

Foi fora de casa que Abel comandou a equipe ao que, provavelmente, foi o jogo mais marcante desde a chegada ao país. O treinador superou o River Plate de Marcelo Gallardo por 3 a 0 na última semifinal da Libertadores. Na ocasião, atribuiu a vitória a “inteligência tática”. O triunfo na Argentina garantiu a equipe na decisão mesmo com derrota por 2 a 0 em São Paulo.

🔝🤩 Os técnicos com mais vitórias na história da CONMEBOL #Libertadores! 🇧🇷 Renato Gaúcho chegou ao topo! O treinador do @Flamengo busca seu segundo título no banco de reservas e luta pela terceira final.#GloriaEterna pic.twitter.com/oa5pQWgROV — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 26, 2021

“Posso confidenciar o que o Cuca me disse quando me cumprimentou no último jogo antes de começarmos a discutir. Veio falar comigo, eu lhe agradeço as palavras e também as retribuo. É um treinador muito experiente e eu, muito mais jovem do que ele”, disse o técnico palmeirense.

“Ele me disse: ‘Que seja um bom jogo. Se estamos aqui os dois é porque as equipes são boas’. Portanto, é isso o que vai acontecer no próximo jogo. Vamos disputar os dois uma passagem à final. Da nossa parte, tudo iremos fazer para que esta vaga seja ocupada pelo nosso Palmeiras”, completou Abel.

Se mantiver o número a seu favor – ou seja, não perder – o Palmeiras já tem garantida, ao menos, a disputa de pênaltis. Se empatar com gols, conquista a vaga. A possibilidade de usar o contra-ataque anima, porém os resultados recentes contra equipes que ocupam a ponta da tabela do Brasileiro preocupa. O time vem de derrota no dérbi com o Corinthians.

Abel terá todo o elenco à disposição, inclusive Piquerez e Raphael Veiga, poupados diante do Palmeiras. No meio de campo, ainda há dúvidas se o treinador optará por Felipe Melo ou Danilo para iniciar. Luiz Adriano e Wesley também disputam vaga no ataque.