Atlético-MG e Diego Costa oficializam rescisão de contrato

Neste domingo, 16, Atlético-MG e Diego Costa oficializaram a rescisão do contrato que iria até o final de 2022. Infeliz no clube mineiro, o centroavante já demonstrava o desejo de atuar por outro clube nesta temporada e negociava o fim do acordo com o clube mineiro.

O anúncio veio através das redes sociais das duas partes. Primeiro, Diego Costa publicou uma mensagem de despedida na qual agradeceu o clube e toda a torcida atleticana. Ele destacou como “sonho de criança” a oportunidade dada pelo Galo de atuar no futebol brasileiro.

“Hoje, oficialmente, me despeço do Atlético. Gostaria de agradecer a toda Massa Atleticana por todo apoio e carinho que recebi do primeiro até o último dia. Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos. Deixo meu agradecimento também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo!”, escreveu o jogador.

Depois, foi a vez do Atlético-MG se manifestar em suas páginas, desejando sucesso ao centroavante na sequência da carreira.

¡Gracias, Diego Costa! 🇪🇸🐔 🤝 O atacante acertou a sua rescisão de contrato e se despede do #Galo. Diego atuou em 19 jogos, marcou 5 gols e serviu duas assistências. Venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021! Boa sorte na sequência da carreira, Diego! 💪🏼⚽ pic.twitter.com/XGMFgYtI6r — Atlético 😷 (@Atletico) January 16, 2022

A rescisão do contrato acontece cinco meses depois de Diego Costa ter sido anunciado como reforço de peso pelo Galo. O jogador de 33 anos teve uma passagem por alguns gols importantes, mas também por lesões em momentos decisivos na última temporada. Ainda assim, conseguiu participar dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Agora livre no mercado, o centroavante naturalizado espanhol é especulado no Corinthians. O Timão busca um camisa 9 com status de protagonista para completar o setor ofensivo, e o nome de Diego Costa surgiu entre os interessados.