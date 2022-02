Atlético-MG campeão e destaques dos estaduais: o resumo do fim de semana

O fim de semana foi agitado no mundo da bola. O grande destaque ficou para o título do Atlético-MG, que venceu o Flamengo nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo atropelou o Santos e venceu por 3 a 0 em plena Vila Belmiro. Já pelo futebol internacional, Neymar voltou a ser titular no PSG com direito a gol anotado e pênalti perdido. Confira, abaixo, um resumo do final de semana.

Atlético-MG campeão da Supercopa do Brasil

Em decisão movimentada, o Atlético-MG venceu o Flamengo nos pênaltis e conquistou a Supercopa do Brasil pela primeira vez em sua história. No tempo normal, as equipes ficaram no 2 a 2, e na longa disputa por pênaltis, o Galo levou a melhor vencendo por 8 a 7, com protagonismo do goleiro Everson.

Vitória tricolor no San-São

O São Paulo visitou o Santos na Vila Belmiro e venceu por 3 a 0, em clássico válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Éder, Eduardo Bauermann (contra) e Rodrigo Nestor fizeram os gols da vitória Tricolor. Equipe de Rogério Ceni já soma quatro jogos de invencibilidade. Já o Peixe não vê a equipe evoluir após demissão de Fábio Carille e diretoria passa a ficar pressionada na busca por novo técnico.

Vasco venceu com gol de Raniel

Em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco visitou o Audax Rio e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Raniel, aos 13 minutos da segunda etapa. O resultado fez o Cruzmaltino subir para a vice-liderança do estadual.

PEC 👉 SÁNCHEZ 👉 RANIEL 👉 GOL DO VASCO! ⚽💢 📸: Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/FacgQPkgV3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 20, 2022

Palmeiras vence e Corinthians só empata

O Palmeiras recebeu o Santo André no primeiro jogo disputado no Allianz Parque depois do Mundial de Clubes. Com gol de pênalti anotado por Raphael Veiga, a equipe alviverde venceu por 1 a 0. Já o Corinthians visitou o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, e ficou no empate em 1 a 1. Raul Gustavo abriu o placar para o Timão, e Hélio Paraíba empatou para os mandantes, em jogo com homenagem para Doutor Sócrates, que completaria 68 anos no último sábado.

Neymar voltou a marcar, mas perdeu pênalti

Em sua primeira partida como titular depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo, Neymar voltou a balançar a rede. O craque brasileiro, porém, desperdiçou um pênalti e não evitou a derrota do Paris Saint-Germain para o Nantes por 3 a 1 pelo Campeonato Francês. Em partida apagada de Messi e Mbappé, o camisa 10 ainda teve sua atuação elogiada pelo jornal L’Equipe.

Tottenham venceu City com emoção

Em duelo eletrizante pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham bateu o Manchester City por 3 a 2 e quebrou a invencibilidade de 13 jogos do líder da competição. Os Spurs fizeram jogo duro e abriram o placar com Kulusevski, e o City igualou com Gundogan. No segundo tempo, Harry Kane recolocou o Tottenham na frente, e já aos 47 minutos, Sterling empatou a partida de novo. Contudo, aos 50, o centroavante dos Spurs voltou a marcar e deu a vitória para a equipe.

Confira os gols da vitória ÉPICA em Manchester! 🔥 pic.twitter.com/J27Q2xaTK0 — Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) February 20, 2022