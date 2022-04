Atlético-GO x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão neste sábado

Neste sábado, 9, Atlético Goianiense x Flamengo estreiam no Campeonato Brasileiro 2022, às 19h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Rubro-negro carioca começa o Brasileirão pressionado. Torcedores protestaram em frente ao CT do Ninho do Urubu na manhã de sexta-feira, 8, e cobraram a comissão técnica e os jogadores. Por sua vez, situação mais confortável vive o Atlético-GO, que venceu de goleada seu jogo da Sul-Americana nao meio da semana. A partida terá transmissão do canal de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Para o confronto, o técnico Paulo Sousa deve contar com o reforço do meio-campista Arrascaeta. O uruguaio se recupera de dores no tornozelo esquerdo e foi desfalque na Libertadores, em vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru, mas treinou com o grupo em preparação para a estreia no Brasileiro. A expectativa também é da estreia do goleiro Santos, recém-chegado do Athletico-PR.

Baixa para o jogo será do lateral direito Isla, que está em tratamento de lesão no quadríceps, além de Pablo, Rodrigo Caio e o recém-chegado Ayrton Lucas. O clima do clube da Gávea é instável desde a derrota na final do Carioca para o Fluminense no último domingo.

De olho no confronto importante contra o Talleres na terça-feira, 12, o Flamengo deve entrar em campo com Hugo Souza; Gustavo Henrique, David Luiz e Léo Pereira; Matheuzinho, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Éverton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol.

Já o Atlético-GO, atual campeão goiano, chega para a primeira rodada do Brasileirão com moral, após vencer a LDU, do Equador, por 4 a 0 na última terça-feira, 5, pela Sul-Americana. O técnico Umberto Louzer deve repetir a escalação com Luan Poli; Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas, Jorginho e Léo Pereira; Wellington Rato e Shaylon.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir a primeira rodada do Brasileirão neste sábado:

16h

Fluminense x Santos – Premiere

19h

Atlético-GO X Flamengo – Premiere

21h

Palmeiras X Ceará – Sportv e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!