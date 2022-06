Atlético-GO x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe neste sábado, 4, o Corinthians no estádio Antonio Accioly, em Goiânia. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília) e a transmissão do jogo fica por conta do serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

O Timão vem de empate por 1 a 1 contra o América-MG, no último domingo, 29, na Neo Química Arena, resultado que tirou da equipe a liderança isolada. Atualmente, o alvinegro paulista ocupa a terceira posição com 15 pontos – quatro vitórias, três empates e uma derrota.

Durante os treinos desta semana, o técnico português Victor Pereira não pôde contar com o lateral-direito Fagner, pois passa por transição física após lesão. Além dele, o zagueiro João Victor, o meia-atacante Willian e o atacante Jô, lesionados, são dúvida para o confronto.

O Dragão se encontra na zona de rebaixamento, em 18º oitavo lugar, com sete pontos, tendo conquistado somente uma vitória, quatro empates e três derrotas até o momento na competição, um aproveitamento de 29,2%.

Na última vez que entrou em campo, a equipe goiana empatou por 1 a 1 contra o Internacional, no Beira-Rio. Para o confronto, o técnico Jorginho deve ter duas baixas: os laterais direito Dudu, que está sob o cuidado do departamento médico, e Hayner, suspenso.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

América-MG x Cuiabá – Premiere

Continua após a publicidade

19h

Ceará x Coritiba-PR – Premiere

Avaí x São Paulo – Premiere

Athletico-PR x Santos – Twitch (Canal do Casimiro)

20h30

Atlético-GO x Corinthians – Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Novorizontino-SP x Sampaio Corrêa-MA – Premiere

16h30

Bahia x Criciúma-SC – Premiere

19h

Brusque-SC x Náutico – SporTV e Premiere

Tombense-MG x Ituano – Premiere

Brasileiro feminino

14h

Palmeiras x Corinthians – Band

15h

São José-SP x Flamengo – Eleven Sports

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!