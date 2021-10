Atlético-GO anuncia demissão de Barroca ‘em comum acordo’

O Atlético-GO anunciou nesta segunda-feira, 27, a demissão do técnico Eduardo Barroca. Ele deixou o clube com 7 vitórias, 7 derrotas e 11 empates em 25 jogos. Segundo comunicado do presidente Adson Batista, a saída foi “em comum acordo”, termo que tem sido constantemente usado em rescisões como forma de “driblar” a nova regulamentação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre troca de treinadores.

“Após reunião com Eduardo Barroca, chegamos, em comum acordo, a decisão pela saída do treinador. Acompanhamos no clube um ótimo trabalho de campo com grande aceitação do elenco. Entretanto, entendemos que o melhor seria a saída para que possamos buscar nova filosofia no campeonato. Esta foi uma das decisões mais difíceis que tomei na minha carreira por se tratar de um grande profissional e ser humano”, escreveu Adson Batista.

“O Clube agradece os serviços prestados e deseja sorte na continuidade da carreira”, completou o Atlético em outro comunicado. O clube goiano, 12º colocado da Série A com 27 pontos, será dirigido diante do Fortaleza, na Arena Castelão, por Eduardo Souza, auxiliar técnico da comissão permanente.

Uma nova regra da CBF que estreou em em 2021 estabeleceu um limite de apenas uma demissão e uma contratação de treinador por equipe – no caso de uma segunda demissão, deve-se efetivar um profissional já empregado na agremiação. O mesmo vale para os técnicos, que só podem pedir demissão uma vez. A norma, no entanto, não vale para casos de desligamento “em comum acordo”, nos quais não é necessário pagar multa rescisória. Desta forma, o Atlético-GO, que já havia Jorginho, poderá contratar outro treinador.

