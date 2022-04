Atlético de Madri x Manchester City: onde assistir às quartas da Champions

Atlético de Madri x Manchester City entram em campo nesta quarta-feira, 13, às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2021/2022. O confronto, que decide quem vai às semifinais, terá transmissão ao vivo do HBO Max e Space.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O mandante da partida precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição. No confronto de ida, a equipe de Diego Simeone perdeu por 1 a 0, com gol de Kevin De Bruyne, no Etihad Stadium. Ocupando a quarta posição em La Liga, com 57 pontos pontos, o Atlético chega sob pressão da torcida, por ter perdido para o Mallorca por 1 a 0 no último fim de semana.

O City, por outro lado, chega com um pouco mais de tranquilidade que o adversário, por ter a vantagem do empate nas mãos. Os Citizens conquistaram 74 pontos na Premier League e atualmente são líderes do torneio, com um ponto a mais que o Liverpool, com quem empatou em 2 a 2 no clássico do último domingo, 10.

Tanto o City quanto o Atlético buscam seu primeiro título de Liga dos Campeões após diversos anos batendo na trave. A equipe inglesa foi vice na temporada passada, enquanto o Atlético terminou em segundo em 1974, 2014 e 2016.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Champions nesta quarta-feira:

16h

Atlético de Madrid x Manchester City – HBO Max, Space

Liverpool x Benfica – TNT, HBO Max

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!