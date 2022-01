Atlético de Madri vive crise com vestiário ‘rachado’ e insatisfações

O técnico argentino Diego Simeone precisa lidar com uma grave crise interna no Atlético de Madri, atual campeão espanhol e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o jornal espanhol Marca, a equipe está com o “vestiário rachado” com jogadores insatisfeitos com o tratamento recebido e grupos divididos. Os problemas estão relacionadas a decisões tomadas pelo treinador nos últimos meses.

A publicação destaca o argentino Rodrigo De Paul e o francês Antoine Griezmann, principais contratações para a temporada, como os dois principais pivôs para o descontrole do vestiário.

O primeiro foi contratado por cerca de 35 milhões de euros (216 milhões de reais à época) junto a Udinese e irritou lideranças do elenco por chegar com um papel de estrela. De Paul também é apontado como responsável por tentar “afastar” o uruguaio Luis Suárez do elenco, prejudicando no convívio.

Griezmann, por sua vez, teve menos problemas pelo fato de ser amigo pessoal do meio-campista espanhol Koke, capitão da equipe. Incomodou, porém, o fato de já ter iniciado a temporada como titular – 18 dos 22 jogos em que atuou – ferindo a “meritocracia” da equipe. O argentino Ángel Correa, influente no grupo, acabou sendo prejudicado ao perder a posição.

A reportagem diz ainda que os problemas não se restringem a dupla. Além dos recentes maus resultados – o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei para a Real Sociedad – tem aumentado o distanciamento de pequenos grupos.

O formado por jogadores que falam português como João Félix, Renan Lodi, Matheus Cunha e Felipe está cada vez mais distante do de origem balcânica como o composto por Oblak, Vrsaljko e Savic.

A equipe ocupa a quarta colocação no Campeonato Espanhol, com 33 pontos, 16 a menos do que o Real Madrid, atual líder da competição.

