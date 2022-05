Atlético de Madri se nega a homenagear o campeão Real: ‘Humilhação’

O Atlético de Madri não fará para o Real Madrid o tradicional “pasillo”, como é chamada na Espanha a prática em que um time posiciona seus jogadores em um corredor para receber sob uma salva de palmas um adversário que tenha sido campeão nacional na rodada anterior. Os dois rivais da capital se encontram em clássico no domingo, 8, com o título do Campeonato Espanhol já garantido para a equipe merengue.

“Alguns querem converter o que nasceu como um gesto de reconhecimento ao campeão em um pedágio público que seus rivais devem pagar, também impregnado do aroma da humilhação”, disse o Atleti em nota oficial.

“O objetivo não pode ser criar tensão e contaminar o ambiente. Recebemos o ‘pasillo’ no primeiro jogo que jogamos em casa, contra o Elche. Naturalmente, agradecidos e, obviamente, sem qualquer exigência”, continua o comunicado, citando a homenagem que o próprio Atlético, campeão espanhol da temporada passada, recebeu no início do atual campeonato.

Com 81 pontos, o Real Madrid conquistou o Espanhol com quatro rodadas de antecedência, já que está 15 pontos à frente do segundo colocado Barcelona. Completam a zona de classificação para a Liga dos Campeões o Sevilla, em terceiro, com 64 pontos, e o próprio Atlético, em quarto, com 61.

