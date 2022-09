Atlético-AM demite autor de gol contra proposital e cobra investigação

A derrota do Atlético Amazonense para o Sul América por 4 a 1 pela série B do Campeonato Amazonense foi marcada por um lance bizarro que viralizou nas redes sociais e levantou suspeitas. Quando já estava em desvantagem no placar, o volante Júlio Campos, do Atlético, chutou contra as próprias redes, de maneira claramente intencional. Nesta segunda-feira,5, o clube rescindiu o contrato do autor do gol contra e também do goleiro Luiz Antônio. A PLACAR, o presidente atleticano, Henrique Barbosa da Costa, cobrou investigação sobre o caso e revelou a versão dada por Júlio Campos.

“Conversei com ele (Júlio Campos) ao fim da partida e ele alegou descontentamento. O lance teria sido uma forma de protesto. Não cheguei a entender se foi um surto ou se ele está passando por algum problema pessoal”, contou Barbosa. O dirigente comentou sobre as denúncias sobre suposta relação com apostas que inundaram as redes sociais e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.

“A posição do clube é ficar à disposição para averiguar. Até porque precisamos entender o que levou a fazer isso. Para o clube, era um jogo de classificação e só a vitória interessava. Vamos pedir à federação amazonense que investigue se houve casa de aposta ou algo do gênero. O clube está à disposição”, completou.

O lance aconteceu no último domingo,4, durante a sétima rodada da segunda divisão do estadual. Aos 44 minutos do segundo tempo, quando já estava 3 a 1 para o Sul América, Júlio Campos recebeu a bola de seu companheiro de equipe na entrada da área, dominou e chutou, encobrindo o goleiro, propositalmente para o gol. O Atlético-AM é o sétimo colocado e uma vitória o colocaria na briga direta pela classificação.

Júlio Campos, do Atlético Amazonense, chuta contra a própria meta e marca gol contra aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe perdeu por 4 a 1 para o Sul América. A partida era válida pela Série B do Campeonato Amazonense. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/K1HiB0j68v — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2022

Em nota, nesta segunda-feira, 5, o clube informou que rescindiu os contratos (o nome do goleiro Luiz Antônio não é citado, mas foi confirmado por PLACAR). “O Atlético Amazonense vem a público informar que não compactua com atitudes anti-desportiva, abriremos procedimento interno para averiguar os fatos no jogo diante do Sul América, os envolvidos já foram desligados do clube”, diz o comunicado.

Somente no fim da tarde, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) emitiu um comunicado em que lamenta e repudia o fato. “ (…) Tal fato não representa o que a nossa instituição defende. Informa que adotará todas as medidas legais e desportivas ao alcance e comunicará as entidades desportivas de controle para as apurações que lhes couberem por competência”, escreveu.

PLACAR não localizou o atleta Júlio Campos para dar sua versão. Jornalistas amazonenses ouvidos pela reportagem suspeitam que o presidente Henrique Barbosa da Costa possa estar diretamente envolvido no caso. No vídeo do lance, é possível ouvir o comentário: “Que isso, Henrique, que coisa feia”.

