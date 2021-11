Athletico-PR x RB Bragantino: como assistir à final da Sul-Americana

Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino duelam neste sábado, 19, às 17h (de Brasília), pela final da Sul-Americana, no estádio Centenário de Montevidéu. Disputada em jogo único, a decisão coloca frente a frente duas equipes de projetos modernos e ambiciosos, que buscam se consolidar entre os grandes do futebol nacional. A partida será transmitida de maneira exclusiva pela Conmebol TV, serviço de pay-per-view que custa R$ 39,90 por mês e está disponível apenas para assinantes de NET/Claro, Sky e Direct TV.

Na primeira vez que times brasileiros disputam o título da competição, a partida decisiva acontece na capital uruguaia, a 1.535 km de distância de Curitiba, sede do Athletico, e a 2.022 km de Bragança Paulista, sede do Bragantino.

Para adquirir uma das entradas disponibilizadas pela Conmebol, o torcedor precisava desembolsar no mínimo 100 dólares (R$ 558 reais), além de todos os custos adicionais relacionados à viagem. A banda brasileira Barões da Pisadinha se apresentará em uma espécie de “show do intervalo”.

Para aqueles que ficaram no Brasil, o Red Bull Bragantino anunciou que o estádio Nabi Abi Chedid contará com dois telões e poderá receber 2 mil torcedores neste sábado. Os sócios torcedores terão acesso gratuito, enquanto a entrada de “torcedores comuns” será liberada após a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

Dentro das quatro linhas, ambas as equipes chegam em fase instável em outras competições. Apesar de finalista da Copa do Brasil, o Athletico de Alberto Valentim venceu apenas dois dos últimos seis jogos disputados, da mesma forma que o Red Bull Bragantino de Maurício Barbieri. Pela Copa Sul-Americana, os times foram derrotados apenas em duas ocasiões e chegam à decisão após o clube paulista deixar para trás o Libertad, do Paraguai, e os paranaenses eliminarem o Peñarol, do Uruguai.

Além da final da Sul-Americana, a bola rola para outros torneios. No Brasil, Internacional e Flamengo se enfrentam às 21h30, pelo Campeonato Inglês, Arsenal e Liverpool fazem o jogo mais badalado e, pelo Italiano, Juventus e Lazio chamam a atenção.

Veja como assistir às principais partidas deste sábado:

Campeonato Inglês

9h30 – Leicester City x Chelsea – ESPN Brasil e Star +

12h – Watford x Manchester United – ESPN Brasil e Star +

14h30 – Liverpool x Arsenal – Star +

Campeonato Alemão

11h30 – Borussia Dortmund x Stuttgart – OneFootball

11h30 – Hoffenheim x RB Leipzig – OneFootball

Campeonato Espanhol

10h – Celta de Vigo x Villarreal – Fox Sports e Star +

14h30 – Atlético de Madri x Osasuna – Fox Sports e Star +

17h – Barcelona x Espanyol – ESPN Brasil e Star +

Campeonato Italiano

14h – Lazio x Juventus – ESPN Brasil e Star +

16h45 – Fiorentina x Milan – Fox Sports e Star +

Campeonato Francês

13h – Paris Saint-Germain x Nantes – Star +

Copa Sul-Americana

17h – Athletico Paranaense x Red Bull Bragantino – Conmebol TV

Campeonato Brasileiro Série C (FINAL)

17h – Ituano x Tombense – Band (interior de SP, Norte e Nordeste) e DAZN

Campeonato Brasileiro Série B

16h30 – Confiança x Ponte Preta – SporTV

Campeonato Brasileiro Série A

19h – Atlético-MG x Juventude – Premiere

19h – Chapecoense x Grêmio – SporTV

19h – Fortaleza x Palmeiras – TNT Sports e Premiere

21h – Atlético-GO x Ceará – Premiere

21h30 – Internacional x Flamengo – SporTV