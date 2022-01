Athletico Paranaense x Velo Clube: assista ao vivo o jogo da Copinha

O Athletico Paranaense busca nesta quinta-feira, 6, a sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de empatar sem gols na estreia contra o Taquarussú-TO, a equipe enfrenta o Velo Clube-SP, às 13h15 (de Brasília), no estádio Hermínio Ometto, em Araras (clique aqui para acompanhar a partida ao vivo no YouTube da Federação Paulista de Futebol). O grupo ainda conta com o União São João-SP.

Comandada pelo técnico Pablo Hernández, a equipe paranaense quer reagir pelo sonho de um inédito título. A melhor participação ocorreu em 2009, quando terminou como vice-campeão perdendo a decisão para o Corinthians. Na ocasião, contava com o goleiro Santos, campeão olímpico com a seleção brasileira e hoje ídolo do clube.

O Velo Clube-SP surpreendeu os anfitriões logo na estreia vencendo por 3 a 1 e sonha com, pelo menos, a segunda vaga do grupo 12.

A Copinha teve seu pontapé inicial no domingo, 2, e será disputada até o próximo dia 25 de janeiro. Ao todo, são 128 equipes divididas em 32 grupos com quatro clubes. Na primeira fase, classificam-se os dois melhores. Depois, inicia a fase de mata-mata.

O ano de 2022 marca o retorno da competição que não foi disputada em 2021 devido ao agravamento do número de casos e óbitos provocados pela pandemia da Covid-19.

