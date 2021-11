Athletico Paranaense conquista o seu 7º título em seis anos

O Athletico Paranaense derrotou o Red Bull Bragantino, no estádio Centenário, em Montevidéu, e conquistou o título da Sul-Americana, a sétima taça do clube paranaense nas últimas seis temporadas, sendo quatro deles nacionais ou continentais.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A era vitoriosa começou em 2018, quando, sob comando de Tiago Nunes, a equipe repleta de jogadores que despontavam para o futebol, como Santos, Léo Pereira, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Raphael Veiga e Pablo, encantou a América do Sul e conquistou a Copa Sul-Americana, o primeiro título internacional da história do clube.

No ano seguinte, a equipe paranaense bateu o Internacional na final da Copa do Brasil, com vitória nos dois jogos da decisão, e ficou com a taça, também inédita.

Já no âmbito estadual, o Athletico-PR conquistou o Campeonato Paranaense em quatro oportunidades: 2016, 2018, 2019 e 2020. Agora, em 2021, o Furacão garantiu o bi-campeonato da Sul-Americana e ainda pode garantir mais uma taça, a da Copa do Brasil, em que o clube encara o Atlético-MG na grande decisão.

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

🌪🔴⚫ La pirueta de Nikão para darle a @AthleticoPR el triunfo ante @RedBullBraga y el título en la CONMEBOL #Sudamericana. 🏆 ¡Un gol para alcanzar #LaGranConquista! pic.twitter.com/zPgGADphvt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 20, 2021