Um fato bizarro chamou a atenção durante a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre o Chile, em Calama, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas na última quinta-feira, 28. Os assistentes brasileiros Fabricio Vilarinho e Rodrigo Corrêa utilizaram coletes amarelos no lugar das tradicionais bandeirinhas e, pelo improviso, acabaram castigados pela Conmebol: quatro meses de suspensão em jogos organizados pela competição.

A punição foi anunciada nesta sexta-feira, 28, em comunicado assinado por Wilson Seneme, ex-árbitro brasileiro que hoje preside a comissão de arbitragem da Conmebol. A entidade considerou que a ausência dos “implementos básicos colocou em risco o desenvolvimento normal do jogo”.

O árbitro da partida, o também brasileiro Anderson Daronco, não foi punido. Vilarinho e Correa já entraram em campo com a bandeira improvisada, com um colete amarelo utilizado pela segurança do estádio, pendurado sobre uma espécie de cabo de vassoura. O trio de arbitragem não relatou se teve algum problema com o equipamento tradicional ou simplesmente esqueceu de levá-lo à cidade chilena.

Ontem, no jogo de Eliminatórias para a Copa do Mundo entre Chile e Argentina, os bandeirinhas brasileiros Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figueiredo, ESQUECERAM as bandeiras e tiveram que usar um colete refletivo e um cabo de vassoura! Futebol sul-americano.pic.twitter.com/7jG2hUlgaf — Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) January 28, 2022