O Real Madrid realizou nesta terça-feira, 24, o “media day”, dia de atendimento à imprensa, visando a final da Liga dos Campeões que acontece no próximo sábado, 28, contra o Liverpool, às 16h (de Brasília). O lateral-esquerdo Marcelo foi um dos destaques do evento e surpreendeu ao se mostrar disposto a continuar no clube ao final da temporada. “Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Quero seguir sendo”, respondeu Marcelo, de 34 anos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na equipe espanhola desde 2007, o atleta carioca revelado pelo Fluminense se tornou o jogador com mais títulos na história do Real Madrid: 24 taças em 16 temporadas. Não mais titular e com contrato se encerrando em junho deste ano, Marcelo tem vivido uma fase de indefinição de seu futuro, mas uma renovação por mais uma temporada com o Real, ainda que improvável, não está oficialmente descartada.

Por vários anos considerado o melhor lateral-esquerdo do mundo e peça fundamental na conquista de quatro títulos de Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017 e 2018), Marcelo perdeu espaço no time nos últimos anos. Na atual temporada, fez apenas 17 jogos, dez deles começando na reserva, e anotou duas assistências.

Hoje, o titular da posição é o francês Ferland Mendy, oito anos mais jovem, mas a importância do camisa 12 no vestiário e até no banco de reservas não diminuiu: na semifinal da Champions contra o Manchester City, por exemplo, foi possível ver Marcelo atuando quase como um auxiliar do treinador Carlo Ancelotti, debatendo instruções e motivando os colegas, ao lado do alemão Toni Kroos.

Continua após a publicidade

A conquista do Campeonato Espanhol, sacramentada em 30 de abril, representou o 24º título de Marcelo pelo Real Madrid, superando os 23 do lendário ponta espanhol Francisco Gento, que jogou nas décadas de 1950 e 1960. Pelos merengues, o lateral-esquerdo conquistou seis vezes o Espanhol, quatro Ligas dos Campeões, duas Copas do Rei, cinco Supercopas da Espanha, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes.

Agora Marcelo, que é o capitão do Real e assim será na final deste sábado, 28, segundo declaração do técnico Carlo Ancelotti, luta pelo seu 25º título pelos merengues.

Após bater o Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City na fase de mata-mata do campeonato, o Real Madrid se classificou para a final e apesar da situação atual do clube, algumas dificuldades e até a dúvida de alguns torcedores, Marcelo disse que ” o Real nunca se rende” e completou: “é um time que luta até o fim, e não me surpreende que ganhou jogos assim. Houve partidas e noites mágicas. Nunca deixaram de nos apoiar”, comentou ele.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!