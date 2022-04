As melhores e piores comidas de estádio

Que torcedor que se preze não aprecia uma boa comida de estádio? Seja com sanduíche de pernil, pizza, hambúrguer, amendoim ou acarajé, se alimentar antes, durante ou depois da euforia nas arquibancadas é parte da tradição do futebol. Nem sempre, porém, as refeições são as mais agradáveis. A Footy Scran, uma página criada no Reino Unido faz grande sucesso nas redes sociais ao exibir o melhor e o pior que a gastronomia boleira tem a oferecer.

A página criada pelo britânico Tom Sibley tem mais de 390.000 seguidores no Twitter. Todos os dias, as iguarias mundo afora são documentadas, com seus devidos preços e avaliações dos usuários da rede social. Ao site Goal, Sibley contou que foi um prato do time de sua terra natal o responsável pelo ‘start’ em seu projeto. “O que me fez começar em primeiro lugar foi a foto de Merthyr Town das batatas fritas, salsichas e molho curry em uma espiga. Chamou minha atenção imediatamente, como fez para muitas pessoas.”

Sausage and chips with curry sauce in a cob at Merthyr Town (@MerthyrTownFC) pic.twitter.com/wHcW7Ox15G — Footy Scran (@FootyScran) November 4, 2021

O sucesso não foi imediato. Como a Footy Scran teve início em 2020, durante o auge da pandemia, com estádios fechados mundo afora, a interação necessária com os usuários oara que o conteúdo se mantivesse atualizado ficou prejudicada. Sibley chegou a fechar a página, mas quando a bola voltou a rolar, a página foi retomada e decolou, seja com postagens sobre os preços exorbitantes nos estádios dos principais clubes do país (uma porção de batata frita no estádio do Manchester City custa o equivalente a 50 reais) ou trapalhadas como o hamburguer queimado do Leeds United, que tem quase 30.000 curtidas.

Os representantes brasileiros

O futebol brasileiro, claro, não poderia ficar de fora. Iguarias do país tem se tornado cada vez mais frequentas nos perfis do Footy Scran, com destaque para o consagrado “Tropeiro do Mineirão”, em Belo Horizonte, o acarajé do Barradão, em Salvador, e até mesmo o pastel de carne do Moisés Lucarelli, em Campinas.

Tropeiro – beans, egg, pork belly, torresmos (scratchings), farofa and rice at Atletico Mineiro (@atletico_en) 🇧🇷 R$15 (£2.30) pic.twitter.com/rQ4JjcAbIP — Footy Scran (@FootyScran) March 9, 2022

Pulled pork and ham in bread with onions tomatoes and lettuce at Corinthians (@Corinthians) 🇧🇷 R$13 (£2) pic.twitter.com/atOeudaEpU — Footy Scran (@FootyScran) April 28, 2022

Cremosinn – yogurt ice cream at Botafogo PB (@BotafogoPB Brazil third division) 🇧🇷 R$2 (£0.35) pic.twitter.com/M1B3RgFZ5r — Footy Scran (@FootyScran) April 26, 2022

Beef skewer and a beer at Figueirense FC (@FigueirenseFC) 🇧🇷 R$ 20 (£3) pic.twitter.com/UwkwO0VS17 — Footy Scran (@FootyScran) April 21, 2022

Acaraje – Shrimp and spices in fried bread at EC Vitoria (@ECVitoria) 🇧🇷 R$ 10 (£1.60) pic.twitter.com/2ZzkBVDYjP — Footy Scran (@FootyScran) April 15, 2022

Hot dog with mayo at Gremio (@Gremio_EN) 🇧🇷 18BRL (£3) pic.twitter.com/ug34L1fqxN — Footy Scran (@FootyScran) April 6, 2022

Pastel de carne – meat pastry at Ponte Preta (@aapp_oficial) 🇧🇷 💵 R$7 (£1) pic.twitter.com/Zw3KkxLtf3 — Footy Scran (@FootyScran) March 8, 2022

A gastronomia de nossos vizinhos também é exaltada. Destaque para os sorvetes de chocolate na casa do Independiente de Medellin, na Colômbia, e para as “chipas”, as rosquinhas vendidas nos jogos do Olimpia, no Paraguai.

Choco cono at Independiente Medellin (@DIM_Oficial) 🇨🇴 4000 COP (£0.80) pic.twitter.com/Q8uBREjXjh — Footy Scran (@FootyScran) March 27, 2022

Chipa – cheesy bread at Club Olimpia (@elClubOlimpia) 🇵🇾 💵 2000 Paraguay Guarani (£0.25) each pic.twitter.com/1Cb0f4DXOR — Footy Scran (@FootyScran) April 12, 2022

Gororobas pelo mundo

Ainda que Tom Sibley garanta que o objetivo da página é valorizar a cultura de cada país e promover as melhores e mais criativas refeições servidas durante partidas de futebol, são mesmo as gafes e gororobas que geram maior engajamento à página. As reclamações mais comuns são em relação às comidas servidas frias.

A liga americana costuma ter tratamento especial na Footy Scran, sobretudo por sua obsessão por misturar doce e salgado, como no inacreditável sorvete de nachos na casa do Chicago Fire. O spaghetti com almôndegas dentro de um sanduíche no estádio do San Diego Loyal também causou surpresa.

Ice cream nachos at Chicago Fire (@ChicagoFire) 💵 $12 (£9) pic.twitter.com/x7Gva21AW7 — Footy Scran (@FootyScran) April 20, 2022

Unicorn pancakes with confetti syrup at Minnesota United (@MNUFC) 💵 $8 (£6.20) pic.twitter.com/GoBGWSVfH2 — Footy Scran (@FootyScran) April 18, 2022

Spaghetti and meatballs in bread at San Diego Loyal (@SanDiegoLoyal) 💵 $13 (£10) pic.twitter.com/rtOzPqdBkO — Footy Scran (@FootyScran) April 17, 2022

Torcedor do Wolverhampton, Sibley diz que se sente orgulhoso por espalhar a cultura gastronômicas dos estádios e gerar tamanha interação com seus seguidores, que lhe enviam dezenas de sugestões por dia. “Há uma variedade tão boa de comida no futebol em todo o mundo e estou feliz por ter a plataforma para compartilhá-la.”

Com quase dois anos de experiência gerindo a página, ele considera que as refeições mais suculentas estão nas partidas de menor apelo. “Creio que a comida nos campos de futebol tenha uma má reputação porque geralmente é ruim e superfaturada nas ligas mais altas”, diz. “As empresas têm que fazer comida para milhares e milhares de pessoas, então eles fazem da maneira mais rápida e barata possível, o que significa que nunca é tão bom. E muitas vezes eles sabem que, por pior que seja, as pessoas sempre comprarão comida, então tanto faz.”

“Por outro lado, é por isso que o padrão de comida é muito melhor fora das grandes ligas, já que eles lidam com muito menos fãs e podem testar coisas diferentes”, completa. A página conta com os mais variados pratos, de diversas partes do mundo. Confira uma seleção abaixo:

Roast beef bowl at Omiya Ardija (@Ardija_Official) 🇯🇵¥900 (£5.50) pic.twitter.com/CrXmmwAQDz — Footy Scran (@FootyScran) April 16, 2022

Sausage and Red Leicester cheese roll at Leicester city (@LCFC) 💷 £4 pic.twitter.com/mOi8LR9ZY7 — Footy Scran (@FootyScran) April 25, 2022

Fish and chips at Weston Bears FC (@WestonBearsFC) 🇦🇺 $6.50 AUD (£3.70) pic.twitter.com/aWLxBVHFP8 — Footy Scran (@FootyScran) April 25, 2022

Prego – steak and egg roll at Benfica (@SLBenfica) 💶 €5 (£4) pic.twitter.com/CFfgzTzF3Z — Footy Scran (@FootyScran) April 24, 2022

Spicy glazed fried chicken at Chungnam Asan (@kleague) 🇰🇷 ₩5000 (£3) pic.twitter.com/hwdyQSDpZt — Footy Scran (@FootyScran) April 22, 2022

1 litre of lager at Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 💶 €8 (£6.60) pic.twitter.com/OPPL2Z0Mxh — Footy Bevs (@FootyBevs) April 20, 2022

Steak and black pudding pie at Arbroath FC (@ArbroathFC) 💷 £2.20 pic.twitter.com/sSXpNs0yBV — Footy Scran (@FootyScran) February 28, 2022

Cheeseburger and fries at Oxford City (@OxCityFC) 💷 £7.50 pic.twitter.com/fNpWtsgJMs — Footy Scran (@FootyScran) March 6, 2022