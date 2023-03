As marcas que Messi pode bater nesta data Fifa pela Argentina

Lionel Messi, melhor jogador da Copa do Mundo de 2022 vencida pela Argentina, está prestes a retornar a campo pela seleção. Nesta data Fifa, a tricampeã mundial tem amistosos contra Panamá e Curaçao, nos dias 23 e 28, respectivamente. Ambos os compromissos serão diante da apaixonada torcida alviceleste e podem ter o craque alcançando ainda mais marcas históricas.

Autor de sete gols e três assistências na Copa do Mundo do Catar, Messi está no centro de um momento instável do PSG, eliminado nas oitavas de final da Champions League pelo Bayern de Munique. Com futuro incerto em Paris, já que seu contrato termina no meio deste ano, o camisa 10 volta os olhares para a seleção, onde pode bater cinco marcas. Confira:

800 gols na carreira

Somando dados por Argentina, Barcelona e PSG, Lionel Messi já balançou a rede 799 na carreira. Se mantiver a média recente, o craque deve conseguir bater a marca de 800 gols, tendo em vista que marcou 12 vezes nos últimos 10 jogos pela seleção.

100 gols com a Argentina

Com mais dois gols, Messi também alcança a marca de 100 bolas na redes com a seleção. Ele é de longe o maior artilheiro da história da Argentina – o segundo colocado, Gabriel Batistuta, soma 56 gols.

50 ‘hat-tricks’ (três gols no mesmo jogo)

Sem marcar três gols em um só jogo desde novembro de 2021, quando alcançou o feito contra a Bolívia, pelas Eliminatórias, Messi tem a chance de bater mais uma marca. Caso balance as redes três vezes em um dos amistosos, chegará a 50 ‘hat-tricks’ na carreira.

Primeiro ‘poker’ pela seleção (quatro gols no mesmo jogo)

Apesar de já ter balançado a rede 98 vezes com a camisa da Argentina, Messi nunca fez quatro em um mesmo jogo (apenas três ou cinco). Desse modo, se alcançar a marca contra Panamá ou Curaçao, chega à inédita marca de um ‘poker’, como dizem os espanhóis, pela seleção.

Terceiro ‘repoker’ (cinco gols no mesmo jogo)

Em junho de 2022, Messi fez cinco gols com a Argentina, em amistoso contra a Estônia. Foi o segundo ‘repoker’ de sua carreira – ele já havia feito o mesmo em 2012, em uma goleada por 7 a 1 do Barcelona sobre o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões. Caso volte a fazer cinco em uma das partidas da data Fifa, conseguirá a façanha pela terceira vez.