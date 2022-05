As contas dos brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

Com cinco rodadas realizadas de Libertadores e Sul-Americana, as fases de mata-mata das competições passaram a ganhar forma. Com mais três pontos em disputa, alguns clubes brasileiros precisam fazer contas para avançar, enquanto outros se encontram em posições extremamente confortáveis – ou até mesmo já classificados.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Pela Libertadores, o atual bicampeão Palmeiras está classificado desde a última rodada. Após esta semana de disputa, Atlético Mineiro e Flamengo se juntaram ao alviverde e cravaram o lugar nas oitavas de final. Além da briga por vaga no mata-mata, o terceiro colocado de cada chave disputa a fase final da Sul-Americana.

Enquanto o Cuiabá já está eliminado da Sul-Americana, torneio em que apenas o campeão dos grupos avança, o São Paulo é o único classificado com antecedência. Já o único com 100% de aproveitamento é o Ceará, que ainda pode perder a classificação.

A final da Libertadores está marcada para 29 de outubro, em jogo único, no estádio Monumental do Guayaquil, no Equador. O campeão levará para casa um prêmio de 23 milhões de dólares (equivalente a 113 milhões de reais).

Por outro lado, o campeão da Sul-Americana recebe cerca de 8 milhões de dólares (39 milhões de reais). A decisão da competição acontece no dia 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Veja a situação dos brasileiros na Libertadores:

Palmeiras – Grupo A

Classificado, líder e a um empate de ser o primeiro colocado geral (o que garante decidir em casa até as semifinais), o atual bicampeão não encarou dificuldades no grupo. Invicto e com 100% de aproveitamento, marcou 21 gols e sofreu apenas dois. O time de Abel Ferreira não perde na competição há 364 dias, desde que foi derrotado pelo Defensa y Justicia, em 2021.

Athletico-PR – Grupo B

Após trocar o treinador duas vezes neste ano (Alberto Valentim e Fabio Carille foram demitidos), o Furacão pode contar com Felipão, campeão da Libertadores com o Grêmio, em 1995, e com o Palmeiras, em 1999, para buscar a vaga no mata-mata. Vice-líder da chave, o Athletico depende só de si para avançar. Empatar contra o Caracas, no próximo dia 26, em casa, garante a classificação.

Red Bull Bragantino – Grupo C

Apesar de novata na Libertadores, equipe do interior paulista tem credenciais para se classificar em um grupo que conta com três campeões da Libertadores: Estudiantes e Vélez Sarsfield, da Argentina e Nacional, do Uruguai. Na vice-liderança, tem 5 pontos, mas precisa vencer o rival uruguaio, dia 24, fora de casa. Para o Bragantino, um empate faz as chances de seguir caírem, enquanto uma derrota já o elimina.

Atlético-MG – Grupo D

Candidato ao título da Libertadores, o Galo está classificado, com onze pontos. Dono da maior invencibilidade da história do torneio (19 jogos), o Atlético Mineiro precisa apenas empatar com o Tolima para garantir a primeira posição da chave.

América-MG – Grupo D

A primeira participação do América na Libertadores acaba na próxima rodada. Ainda sem vencer, o Coelho pode terminar a campanha com uma vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. Porém, para alcançar a terceira posição, o time mineiro precisa vencer o Independiente Del Valle por dois ou mais gols de vantagem.

Corinthians – Grupo E

Na segunda colocação do grupo, o Corinthians tem situação confortável. Empatado em pontos com o Deportivo Cali e com um a mais do que o Boca Juniors, o Timão enfrenta o Always Ready, em casa, na última rodada. Um empate simples garante a classificação.

Fortaleza – Grupo F

Após início instável de fase de grupos, o Leão da Pici viaja ao Chile, para enfrentar o Colo-Colo, com uma mão na vaga no mata-mata. Empatados em sete pontos, as equipes não podem ser alcançadas e o duelo virou uma “final”. O Fortaleza tem a vantagem do empate.

Continua após a publicidade

Flamengo – Grupo H

Ao menos na Libertadores, o Mengão está tranquilo e na briga pela melhor campanha. Com quatro vitórias e um empate, o campeão de 2019 já está garantido na liderança do grupo. Vencer o Sporting Cristal, no próximo dia 24, pode resultar na melhor pontuação geral.

Veja a situação dos brasileiros na Sul-Americana:

Cuiabá – Grupo B

Sem pretensões, o Cuiabá entra em campo, no dia 26 de maio, contra o Melgar. Eliminado, o time fundado em 2001 finaliza sua segunda edição de Copa Sul-Americana – a primeira aconteceu em 2016. O foco, agora, deve ser o Brasileirão.

Santos – Grupo C

Uma vitória sobre o chileno Unión La Calera deixou o Peixe em posição tranquila na competição. Para garantir a classificação, o Santos precisa vencer o Banfield, jogando na Vila Belmiro. Se avançar, uma regra da Conmebol que proíbe a realização de partidas do mata-mata em estádios com capacidade menor que 20.000 torcedores pode virar dor de cabeça.

São Paulo – Grupo D

Classificado, o São Paulo entra em campo na última rodada, contra o peruano Ayacucho, para buscar a melhor campanha geral. A primeira fase disputada com equipe mista condiciona o time brasileiro à briga pelo título.

Internacional – Grupo E

Encontrando os rumos na temporada, o Internacional pode ver a classificação às oitavas da Sul-Americana depender do saldo de gols. Empatado em pontos com o Guaireña, pode vencer o 9 de Outubro e mesmo assim ficar de fora, caso o adversário pela vaga vença o Independiente de Medellín e empate em saldo, por ter mais gols marcados.

Atlético-GO – Grupo F

Em um grupo duro, o Atlético-GO joga uma decisão no próximo dia 24. Líder com 12 pontos, é seguido pelo LDU, com 10. As equipes se enfrentam na última rodada, no Equador, com o time brasileiro podendo empatar.

Ceará – Grupo G

Único time com 100% de aproveitamento na competição, o Ceará ainda pode encerrar a fase eliminado. Isso, pois, enfrenta o vice-líder, Independiente, na Argentina, e fica de fora da competição caso perca por dois ou mais gols. O Vozão sofreu apenas um gol nos cinco jogos realizados no torneio.

Fluminense – Grupo H

Na terceira colocação, o Fluminense encontra cenário complicado para a última rodada. A única chance de classificação é caso Junior de Barranquilla e Unión Santa Fe empatem e o Tricolor vença, fora de casa, o Oriente Petrolero, da Bolívia, por seis ou mais gols de diferença.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN