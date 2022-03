As contas do Santos para escapar do rebaixamento no Paulistão

Virou rotina recente para o torcedor do Santos ter sempre a calculadora a mão e conviver com momentos dramáticos na luta contra o rebaixamento. Salvo matematicamente apenas na penúltima rodada do último Campeonato Brasileiro, o clube vê um filme se repetir novamente no Campeonato Paulista. Pelo segundo ano consecutivo, o Peixe pode chegar na última rodada com riscos reais de uma inédita queda em quase 110 anos de história.

Por isso, a partida diante da Ferroviária nesta quarta-feira, 16, às 19h (de Brasília), em Araraquara, ganhou tons de decisão. Se vencer, a equipe dirigida pelo argentino Fábian Bustos assegura permanência. Se perder ou empatar, jogará sábado a sua vida na elite estadual. PLACAR explica os cenários do drama santista:

Ameaçado ou classificado?

Com dez pontos ganhos, o Santos ocupa a terceira colocação no grupo D da competição que hoje teria Red Bull Bragantino (19) e Santo André (12) como os dois classificados. Ainda completa a chave a Ponte Preta, com oito, adversária direta na luta contra a queda.

O jogo adiado contra a Ferroviária é o grande trunfo. Se vencer, a equipe espanta qualquer chance matemática de rebaixamento e, de quebra, ainda assume a segunda colocação do grupo com 13 pontos.

Se perder ou empatar, segue correndo sérios riscos de rebaixamento. Em caso de derrota, por exemplo, jogaria a última rodada precisando vencer para não depender do resultado do jogo entre Ponte Preta x Ituano.

“Esse dilema entre classificar e ter mais tempo para trabalhar é ruim. Cremos que com trabalho e muito esforço podemos mudar essa situação. A torcida quer ganhar sempre, que chegue nas quartas, na semi… Nós também queremos ser competitivos pela história dessa camisa. Queremos classificar. Me parece que a balança pesa sempre mais para conseguir o resultado positivo”, analisou Bustos.

Como funciona

O Paulistão conta com 16 clubes divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. As duas piores campanhas gerais da primeira fase, ou seja, o 15º e 16º colocados, são rebaixadas para a Série A-2.

No momento, o único com destino decretado é o Novorizontino, que somou apenas três pontos e já não tem mais chances de escapar. A Ponte Preta, 15ª com oito, terá uma última cartada diante do Ituano, no sábado, 19, em Campinas.

Se vencer, a equipe chega aos 11 pontos. O Santos, atualmente, tem dez, mas ainda duas partidas para somar pelo menos dois pontos e não depender de mais ninguém.

Campanha gera temor

Atualmente, a instabilidade do Santos na competição é o que gera maior temor nos torcedores. Com a 14ª campanha geral da competição, só superior a dos dois rebaixados, há enormes desconfianças sobre uma vitória já na partida de Araraquara.

Em dez partidas, o Santos somou duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Fora de casa, empatou com a Inter de Limeira, venceu o Corinthians, empatou com o Guarani, perdeu para o Mirassol e para o Palmeiras. Ou seja, apenas um triunfo em cinco jogos como visitante e 33,3% de aproveitamento.

Mesmo filme

Em 2021, ficou justamente para a última rodada do Paulista a decisão sobre a permanência na Série A-1. Em 9 de maio, a equipe derrotou o São Bento por 2 a 0 na Vila Belmiro com gols de Lucas Braga, ainda no elenco, e de Kaio Jorge, hoje na Juventus. Vale dizer que assim como o Água Santa, que tem campanha semelhante a do Santos, o São Bento também lutava contra o rebaixamento.

Se empatar em pontos com a Ponte Preta ou qualquer outra equipe, o Santos pode levar desvantagem no critério de desempate. Com duas vitórias, verá a Ponte chegar a três caso vença na última rodada.

Última rodada

Entre os principais concorrentes, a Ponte Preta e Ferroviária jogarão suas últimas partidas em casa, mas terão compromissos difíceis. O time de Campinas recebe o Ituano, que luta por classificação no grupo C. A equipe de Itu está em segundo lugar, com 18 pontos, mesma pontuação do Botafogo-SP.

A Ferroviária encara o Mirassol, que também sonha com classificação no mesmo grupo C. Com 17 pontos, caberá ao Mirassol vencer e torcer por tropeços do Botafogo-SP contra o São Paulo e do Ituano diante da Ponte.

