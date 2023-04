As contas de Cristiano Ronaldo para chegar ao milésimo gol

Os dois gols de Cristiano Ronaldo na vitória por 5 a 0 do Al-Nassr sobre o Al-Adalah, na última terça-feira, 5, pelo Campeonato Saudita, levaram o português à incrível marca de 834 gols oficiais na carreira. O número já fez alguns torcedores sonharem: será que o craque de 38 anos consegue alcançar o milésimo gol? As contas para isso são complicadas e indicam que é quase impossível ele conquistar o feito antes do fim de seu contrato com o clube árabe, que vai até o meio de 2025, quando ele terá 40 anos.

CR7 tem 834 gols em 1.160 jogos oficiais na carreira, contando clube e seleção, o que dá uma média de 0,72 gol por jogo. Mantendo esse desempenho, ele precisaria de mais 230 partidas para fazer mais 166 gols e chegar ao milésimo. Com a camisa do Al-Nassr, porém, a média é mais alta: são 11 gols em 11 jogos, ou seja, um por partida. A amostra é pequena, mas, nesse caso, ele precisaria de apenas mais 166 jogos para chegar aos 1.000 gols.

Nesta temporada, Cristiano ainda pode fazer no máximo mais 10 jogos pelo Al-Nassr: oito pela liga e dois pela copa nacional, onde o time está na semifinal. Considerando os outros dois anos de contrato que o craque ainda tem pela frente, o número máximo de jogos por temporada é de 54, sendo 30 pela liga saudita, quatro pela copa, dois pela supercopa, 14 pela Liga dos Campeões da Ásia e quatro em uma eventual participação no Mundial de Clubes.

Somando tudo isso, Cristiano tem potencialmente mais 118 jogos pelo Al-Nassr até o fim de seu contrato. Se ele mantiver a incrível média de uma bola na rede por jogo e marcar 118 gols, faltariam somente 48 para chegar ao milésimo.

Entra na conta também a seleção portuguesa. Maior artilheiro da história do futebol de seleções, Cristiano Ronaldo soma 122 gols em 198 jogos por seu país, com média de 0,62 gol por jogo. Considerando esse número, ele precisaria de mais 77 partidas para fazer os 48 gols que faltariam.

Até o fim do contrato com o Al-Nassr, porém, o craque só pode fazer, no máximo, 27 jogos pela seleção: oito pelas Eliminatórias da Eurocopa neste ano, mais dois jogos na data Fifa de março de 2024 (que podem ser amistosos ou a repescagem da Euro), mais sete na Eurocopa do ano que vem e outros 10 pela Liga das Nações da temporada 2024/25. Se jogar todas essas partidas e mantiver sua média pela seleção, ele terá feito 17 gols.

Ou seja: se CR7 participar de todos os jogos possíveis por clube e seleção nos próximos dois anos e mantiver sua média atual de gols por cada um, ele chegará à metade de 2025 com 969 gols oficiais. Faltariam então mais 31 para o milésimo. Com 40 anos, ele teria que encontrar uma nova equipe (ou renovar com o Al-Nassr) para cumprir o sonho. É muito difícil. Mas se tratando de Cristiano Ronaldo, alguém tem coragem de duvidar?

Os 834 gols oficiais de Cristiano Ronaldo

Sporting: 5 gols em 33 jogos

Manchester United (1ª passagem): 118 gols em 292 jogos

Real Madrid: 450 gols em 438 jogos

Juventus: 101 gols em 134 jogos

Manchester United (2ª passagem): 27 gols em 54 jogos

Al-Nassr: 11 gols em 11 jogos

Portugal: 122 gols em 198 jogos

TOTAL: 834 gols em 1.160 jogos